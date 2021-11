Covid no se ha ido, no hay que echar las campanas al vuelo: Obispo

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que el cambio a color verde en semáforo epidemiológico de Guanajuato no deber ser entendido por la población cómo que la pandemia llegó a su fin y añadió que sería un error "echar las campanas al vuelo" cuando todavía hay contagios de Covid-19 y muertes por la enfermedad.









Manifestó que pese al anuncio del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en los templos del municipio no se permitirá el acceso de gente al 100 % y dijo que continuarán funcionando al 75 % de su capacidad.

"Me preocupa que este mensaje lo podamos tomar cómo que ya no hay pandemia cuando nosotros lo estamos experimentado que hay enfermos de Covid y que ha habido fallecidos de Covid en nuestro estado, no podemos lanzar las campanas al vuelo y en los templos se seguirán implementando las medidas sanitarias como lo vamos a hacer en la asamblea".

Enrique Díaz Díaz enfatizó que la pandemia continúa y que si se relajan las medidas sanitarias podría reflejarse a futuro en un rebrote de la enfermedad en incremento de hospitalizaciones y defunciones.









Señaló que es fundamental que la gente no mal interprete el anuncio, ya que el semáforo verde solo indica que hay pocos contagios de coronavirus y no significa que se pueda regresar a la normalidad de antes.

Destacó que en los templos continuarán las restricciones y dijo que la población debe ser consciente de que si no se ejercen las medidas sanitarias los contagios podrían seguir al alza.

"Es importante que todo lo sigamos con medidas sanitarias, los templos no seguirán los aforos completos, seguirán con ciertas restricciones en el número de personas que vayan aproximadamente el 75 % cómo lo hemos estado manejando y con todas las protecciones".