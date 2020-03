Confirman siete casos de Covid-19 en el estado de Guanajuato

En sólo una semana, siete guanajuatenses han resultado positivos en coronavirus, donde todos ellos han sido casos importados; los últimos confirmados son dos personas de León y una más de Salamanca.





A través de sus redes sociales, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confirmó estos nuevos casos y dijo que hay otros 57 más en investigación, mientras que 108 más han sido descartados.

Les informo que hasta el domingo 22 de marzo seguimos en la Fase 1 y que hasta este momento no hay dispersión comunitaria del virus.

"Actualmente tenemos siete casos confirmados, todos ellos importados", dijo el gobernador a través de un video publicado tanto en su cuenta de Facebook como de Twitter.

En #GTO la prioridad es cuidar de la salud de los guanajuatenses por eso informamos que seguimos en la Fase Uno y NO hay dispersión comunitaria del #COVID19.

Fue el domingo 15 de marzo cuando se confirmaron los primeros dos casos de coronavirus y se trataba de dos personas originarias del municipio de León, que tras un viaje al extranjero fueron sometidos a una prueba y ésta resultó positiva.

Dos días más tarde, el martes, fue confirmado que otras dos personas más habían dado positivo en coronavirus, una persona de Irapuato y otra más de la ciudad de León.





No obstante, luego de que fueran confirmados tres casos nuevos de coronavirus en el estado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció que Guanajuato tendrá el primer hospital especializado en el país para atender los casos de Covid-19 que se presenten en la entidad y éste estará en la ciudad de León, en el que fuera el Hospital General de ese municipio, del que dijo, estará habilitado en tiempo récord para atender los casos que pudieran presentarse en la entidad.









Ya activamos las capacitaciones con el sector salud, así como con empresarios, operadores de la industria hotelera, turismo y servicios.

"Tenemos una vigilancia sanitaria permanente en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato", refirió el gobernador del estado, quien recordó que también se ha establecido un decálogo de prevención para el Covid-19, así como se han establecidos protocolos sanitarios en centros penitenciarios para evitar los contagios comunitarios.





"Incluso hemos ido más allá, por ejemplo, para hacer las pruebas a más personas, hemos instalado 15 unidades de Vigilancia Epidemiológica Centinela, que están por todo el estado", dijo, y recordó que se ha tomado la decisión de suspender eventos masivos, adelantar el receso escolar de manera preventiva, así como el cierre de espacios públicos, todo ello para evitar contagios.

Rodríguez Vallejo aseguró que Guanajuato se ha comprometido para la atención de esta contingencia, al grado de que el Laboratorio Estatal de Salud "tiene la certificación para hacer las pruebas de Covid-19, con un tiempo de respuesta de 24 hora", por lo que los datos presentados en la página coronavirus.guanajuato.gob.mx son en tiempo real, con resultados comprobables y trasparentes.

Llama gobernador a proteger a adultos mayores

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que el coronavirus es más agresivo con las personas adultas mayores, por lo que pidió extremar las medidas de prevención, como son mantener distancia de ellos, que no salgan a la calle y que no visiten centros de salud ni hospitales, si no es necesario.

Quédense en su casa y sigan aplicando las indicaciones que ya hemos emitido con anterioridad, mantendremos las medidas necesarias para protegerlos, sin escatimar nada.









