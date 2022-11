Contralores Municipales no serán más elegidos por alcaldes

En los últimos años, los ciudadanos guanajuatenses han logrado que los Contralores Municipales sean elegidos por los comités ciudadanos y por ello ahora hay grandes retos para garantizar la no injerencia de alcaldes y alcaldesas en la elección de estos servidores públicos cuya función es vigilar que los recursos públicos se ejerzan de manera eficiente.



Julio Cesar Rodríguez Fonseca, presidente del Comité de Participación Ciudadana y Comité Coordinador del Sistema Estatal Anti Corrupción, dijo en entrevista que por ello ahora trabajan para garantizar que los Contralores realicen su trabajo de forma eficiente y no haya lugar a que en un momento pudieran convertirse en cómplices de la corrupción.



“Hemos pedido en el Congreso nuevas reformas a la ley de responsabilidades, en nuevas reformas para designar funcionarios públicos y esto es en el entorno del sistema estatal anti corrupción, por ejemplo los contralores municipales antes los designaba el Ayuntamiento



"En este caso, quien hoy pone la terna es un comité ciudadano, tenemos que tener cuidado que quienes participen en ese comité ciudadano sean personas ajenas a cualquier conflicto de interés, esto es lo que ha hecho el comité de participación ciudadana".

➡ Suscríbete a nuestra edición digital



Dijo que actualmente quien pone la terna para elegir al Contralor Municipal en cada municipio son los Comités Ciudadanos, pues es un cargo que debe ser ocupado por una persona honesta incorruptible y que audite de manera adecuada.



Manifestó que no permitirán que ningún Comité Ciudadano esté manipulado por ninguna dependencia de gobierno, ya que ello podría abrir la puerta a que las Contralorías sean dirigidas por personas con conflictos de interés.



"Primero logramos que el presidente municipal ya no mandara la terna porque consideramos que había conflicto de interés, el presidente mandaba a sus conocidos y a sus amistades para ser contralor, ahora ya no, tenemos un nuevo proceso que es un comité ciudadano pero ciertamente también ha habido este tipo de circunstancias en la cual hemos estado nosotros en el cuidado para que no se repitan".