Contaminación en Salamanca competencia de los 3 niveles de Gobierno

Nada están haciendo la Federación, el estado y el municipio por remediar la contaminación del aire, que cada vez es más grave. Si bien es cierto que Petróleos Mexicanos (PEMEX) es una importante fuente de empleos, no se puede violentar el artículo 4o. Constitucional que prescribe como Derecho Humano, un medio ambiente sano que proteja la salud y la vida.

Este miércoles el cielo en el norte de la ciudad amaneció con una nube que permaneció durante varias horas, con vista desde varios puntos de la geografía municipal, como un largo mechón amarillento y negruzco disipándose poco a poco con el viento.

Apenas una semana antes desde la colonia Primavera II se observó una gran nube cubriendo la zona norte de la ciudad que contrastó con el cielo nublado y que se mantuvo durante varias horas.

La presidenta del colectivo Humanos por Amor a la Madre Tierra (HUAMAT), Maura Alicia Sánchez Figueroa, informó que la Dirección de Medio Ambiente es la instancia que tiene que exigir a PEMEX una explicación y una medida de remedio a estas emanaciones continuas y sistemáticas en la ciudad.

Explicó que esa nube, que se presume que es dióxido de azufre es producto de la combustión de hidrocarburos y que afecta las vías respiratorias, particularmente en niños.





“Con todo respeto, yo no veo que hagan gran cosa. Se que se va a reactivar el Plan Salamanca, pero la realidad yo no veo que estén haciendo algo al respecto...Generalmente lo que alegan es que ´es del ámbito federal. No, es que es del ámbito estatal. No, es que es el municipal´. Simple y sencillamente se pasan la bolita”.

Se enfrentan aún, dijo, los pasivos ambientales de la empresa Tekchen que continúa - desde hace 20 años- contaminando el aire, el suelo y el agua. “En el caso de la refinería. con todo respeto, mucho gente me va criticar, lo sé, por muy refinería que sea y todo lo demás, si están violando las normas ambientales, se le tiene que aplicar la ley.

Si bien es cierto, necesitamos fuentes de trabajo y obviamente la refinería es una fuente importante de trabajo, eso no puede estar por encima del artículo 4o. Constitucional de que tenemos derecho a un medio ambiente sano. Y que la vida y las salud están por encima de cualquier industria y de cualquier empleo”.

Maura Sánchez lamentó que se esté atravesando por una emergencia sanitaria por Covid-19 y se sume la contaminación del aire. Nada más imagínese: uno se levanta, y se lo digo en lo personal, en la mañana y dice, ¿Tendré Covid?, por lo mal que se siente uno, pero en realidad no es eso, en realidad son los altos noveles de contaminación que lo hacen a uno sentirse mal. Sobre todo los que tenemos problemas congénitos de alguna enfermedad bronco respiratoria.

Un largo mechón de humo apareció la mañana de este miércoles, al parecer producto de las emanaciones de Dióxido de Azufre que genera PEMEX.

Cada nivel de gobierno tiene que tomar lo que le corresponde. “Que hacen todas esas instancias además de ocupar un oficina, ¿ni siquiera le pueden llamar la atención a Pemex?, lanzó la interrogante.