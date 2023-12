¿Conoces el Chat Bot “Mari Paz”? una herramienta educativa de atencion primaria

GUANAJUATO, Gto. El recién creado Chat Bot “Mari Paz” ha sido bien recibido por la comunidad educativa, entre padres, alumnos y maestros, expresó el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza.

Se trata de un Chat Bot creado mediante inteligencia artificial, el cual recibe mensajes a través de WhatsApp con el número 473 124 5376, una estrategia dentro del programa de “Guardianes Escolares” que tiene como objetivo fortalecer la educación para la paz en ambientes escolares seguros y protectores.

En entrevista, explicó que se decidió usar la tecnología y adaptarse a los nuevos tiempos para ofrecer una opción de atención inmediata ante posibles casos que podrían pasar en el entorno escolar y cómo poderlos atender.

“Es práctico, es utilizar la tecnología que sea accesible, el actuar de un maestro pues en muchas ocasiones, cuando es la primera vez que se presenta algo, no es que no quieran o estén desatentos situaciones de emergencias que se presentan una vez, pero no se sabe cómo actuar, entonces con la inmediatez de tener un teléfono se pueden conocer las primeras acciones a tomar”.

Local Necesario más recurso para infraestructura educativa: SEG

Hernández Meza explicó que el Chat Bot cuenta con 79 protocolos descargados y, con una sola palabra, te llevará a la información relativa al tema que se busca atender que son: cultura de la prevención, cuidado de la salud, aprender a convivir y espacios seguros y protectores.

Aclaró que la herramienta se irá nutriendo y crecerá el algoritmo para dar más información de otros temas, siendo un espacio público y que puede usar un maestro, un alumno o un papá.

El secretario de Educación resaltó que “Mari Paz” es una herramienta hecha por el propio personal de la dependencia e irá creciendo paulatinamente.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Además, comentó que también se cuenta con el Chat Bot “Armando Paz” es un guardián que recibirá a través de formularios las solicitudes de capacitación de los docentes y directores para su gestión.