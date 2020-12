Confirman que cuerpos calcinados en Valle de Santiago son de charros desaparecidos

Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron que los dos cuerpos que fueron encontrados calcinados dentro de una camioneta que también fue incendiada en Valle de Santiago sí corresponden a la jinete queretana Karen Hervey y Lorenzo Ríos Jr., ambo muy conocidos dentro del ámbito de la charrería nacional.

El Dato...

El seis de diciembre fue encontrada la camioneta calcinada en la que viajaban Karen Hervey y Lorenzo Ríos.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado señalaron que tras las pruebas de ADN practicadas a ambos cuerpos arrojaron que sí corresponden a los de Karen Hervey y Lorenzo Ríos Jr.





Lorenzo Ríos Jr. era conocido en el ámbito de la charrería en el país.





Aunque en redes sociales se especulaba que los cuerpos sí podrían pertenecer a la pareja, no había una información oficial que lo sustentara, hasta ésta que fue dada a conocer por fuentes de la Fiscalía General del Estado a Organización Editorial Mexicana.

Karen Hervey y Lorenzo Ríos Esquivias habían acudido el pasado cuatro de diciembre al municipio de Valle de Santiago al velorio del padre de éste, el señor Lorenzo Ríos, uno de los personajes más importantes en la charrería del país. Estuvieron en Valle de Santiago hasta el cinco de diciembre, cuando decidieron regresar a Querétaro en donde residían.

Sin embargo, no llegaron a su destino y se perdió toda comunicación con ellos, pues no entraban los mensajes a su teléfono celular.





Karen Hervey fue reportada como desaparecida, pero luego su alerta de búsqueda fue desactivada.





Fue el seis de diciembre cuando se recibió el reporte de una camioneta calcinada en un paraje que conecta a las comunidades de Los Lobos y Cuatro de Altamira, en Valle de Santiago.

Cuando autoridades llegaron al lugar se percataron que había dos cuerpos dentro del vehículo, también calcinados.

En redes sociales comenzó a circular la versión desde ese mismo seis de diciembre que la camioneta si era en la que viajaba la pareja, pero que la familia estaba esperando el resultado de las pruebas de ADN para conocer la identidad de los cuerpos.

Días después, fue desactivada la alerta de búsqueda de Karen Hervey, aunque oficialmente ni la Fiscalía General de Guanajuato ni la de Querétaro habían informado si se trataba de los cuerpos de ella y de Lorenzo Ríos.

No obstante, fue este miércoles al mediodía cuando fue confirmado que ambos cuerpos sí son los de los dos charros que habían sido reportados desaparecidos; no obstante, aún se investiga el móvil, pues no se tenían reportes de que hayan recibido amenazas previo al ataque que sufrieron.