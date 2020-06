Confinamiento aumento generación de basura

Jaral del Progreso, Gto. (OEM-Informex).- El confinamiento social y el incremento en el consumo de productos envasados generó un aumento del 10 por ciento en la generación de basura en las zonas urbana y rural, pasando de 34 a 40 toneladas recolectadas diariamente.

El director de Servicios Públicos Municipales, Francisco Vega Arroyo informó que se ha generado más basura que en tiempos ordinarios, por lo que exhortó a la ciudadanía para que no saque de su domicilio los productos de desecho, fuera de los horarios de recolección.

Advirtió que la recolección en la ciudad se realiza en cuatro rutas con igual número de camiones recolectores en un horario de 6:00 a 15:00 horas diariamente.

Recomendó a la ciudadanía a esperar al camión recolector en horarios establecidos

Dijo que normalmente los días lunes de cada semana aumenta la generación de basura en los domicilios de las zonas urbana y rural, sin embargo durante esta contingencia sanitaria y debido al confinamiento social, se ha generado un aumento adicional.

De esta forma, agregó, de un toral de 34 toneladas en promedio diario se incremento hasta poco más de 40, lo que no implica que el aislamiento social generó un mayor consumo de productos envasados.

Aunque no se han aplicado sanciones económicas a las personas que no cumplen con las medidas de higiene y limpieza, si no se respetan los horarios y se saca de los domicilios estos productos de desecho se podrían imponer multas.

Frente a este fenómeno ha sido cada vez más frecuente ver confinamiento de basura en algunas de las calles del centro de la ciudad, lo que genera una contaminación ambiental visual.