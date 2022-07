Confianza en lluvias para Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El temporal de lluvias aún no concluye por lo que Guanajuato no está en condiciones de decretar sequía en la entidad, aseguró el mandatario estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien adelantó que están en la mejor disposición de apoyar a los estados del país que presentan crisis hídrica.

En entrevista el titular del ejecutivo estatal descartó que Guanajuato presente una sequía, situación similar a la que registran otros puntos del país.

En ese sentido, reiteró que el buen temporal de lluvias que se tuvo en el 2021 le ha permitido al estado no registrar problemas; por lo que actualmente se está a la espera de la llegada de huracanes y ciclones de lluvias que se pronostican serán abundantes y favorecerá a la captación de agua en los embalses de Guanajuato.

E incluso dijo, el estado está en la disposición de apoyar a los estados que así lo requiera con la dotación de agua potable, a fin de aminorar la problemática por la que pasan distintas regiones del país.

Recordó que ya legisladores locales del PAN ya han enviado el apoyo físico con el translado de agua embotellada para Nuevo León.

A pregunta expresa sobre la situación precisa que atraviesan los municipios del norte del estado como San Felipe, Ocampo, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende en dónde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) decretó en sequía, Rodríguez Vallejo negó una situación crítica, ya que dijo que si bien no se han logrado niveles en las presas óptimos, las lluvias no han concluido, por lo que no existen condiciones críticas de abasto del vital líquido.

En ese sentido, comentó que el gobierno estatal desde el año pasado emprendió distintas acciones que le permita afrontar la crisis de sequía que desde el 2020 viene asolando a la región norte del estado, sobre todo en la atención al sector agroalimentario y ganadero.

Manifestó que las cosechas y la ganadería no se verían seriamente afectadas por la sequía, ya que se han dispuesto de otros mecanismos para aminorar el impacto que pudiera representar en perjuicio, por lo que se asegura la implementación de acciones en conjunto con los gobiernos municipales de la región.

Explicó que con el programa de empacadoras, hoy el gobierno que encabeza en coordinación con los municipios apoya al sector al translado y comercialización de los esquimos (sobrante de las cosechas que anteriormente era quemado) y entre municipios y estado absorben los costos del translado de las pacas de rastrojo.

"Si bien es cierto que nosostros estamos sufriendo un tema de sequía, nosostros estamos supliendo este tema con las pacas y entregamos a los productores de ganado y que se les está dando a los ganaderos que antes se quemaban. El campesino no paga nada porque somos las autoridades quienes lo hacemos y de esta manera los estamos apoyando", agregó.

Rodríguez Vallejo insistió en que el gobierno del estado tiene la posibilidad de apoyar económicamente a otros estado con la dotación de agua.

Es de mencionar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró el pasado martes el inicio de la emergencia por sequía en México. Se estima que siete de cada 10 municipios, 571 Ayuntamientos en todo el país, no cuentan con todo el vital líquido necesario. La declaratoria permite al organismo adoptar medidas extraordinarias para mitigar la escasez y garantizar un equilibrio en el suministro para uso agrícola, industrial y doméstico en las zonas afectadas, de acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor el miércoles.