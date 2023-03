Confían en que juzgado falle a favor del municipio

El municipio se encuentra en espera del documento de fijación de impacto ambiental que emitirá la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), en el que se espera se dé la autorización para levantar la suspensión y continuar con los trabajos de rehabilitación al interior del Ecoparque, luego de la suspensión que avaló el juzgado noveno del estado de Guanajuato, indicó Guillermo García Flores, Secretario del Ayuntamiento.

El funcionario municipal, explicó que la documentación pendiente “se trata de una fijación de impacto ambiental, para dar conocimiento a la autoridad estatal, sobre las obras que el municipio va a realizar en el Ecoparque como parte del Programa Anual, ese trámite obviamente nosotros lo hicimos cuando iniciamos, la juez lo único que solicita es que nosotros entreguemos ya la respuesta de la autoridad ambiental,”.

Dijo que, dicha respuesta pude presentarse en tres sentidos; “la primera, como que no es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), que nosotros consideramos que es esta opción, debido a que el Ecoparque se encuentra registrado dentro del catálogo de uso de suelo como equipamiento urbano, la otra, es que nos diga que no hay ningún tipo de impacto, porque el reservorio de agua no es natural y el tercero pueden ser meras recomendaciones”.

García Flores, añadió que confían que la respuesta de la autoridad ambiental, falle en su favor, al señalar que no es su competencia, debido a que el Ecoparque no está registrado como área natural protegida, ni tampoco como un acuerdo de reserva de área forestal, ni mucho menos tiene el destino para el uso de suelo, ya que el recinto no es una propiedad estatal o federal, sino una propiedad municipal, lo que podría derivar en levantar la suspensión.

“No es que haya dado una suspensión definitiva para que no se hagan las cosas, sino más bien dio un tiempo para recabar la información, para que en caso de que se determine, podamos continuar con estas obras cuando tengan los permisos de la autoridad ambiental”, finalizó.