Condenan agresión contra can indefenso

Ciudadanos denunciaron la agresión de un hombre en contra de un perro, situación que causó molestia entre la población, quienes piden la intervención de las autoridades municipales para tomar las acciones en contra del agresor.

Piden que se castigue al agresor.

Rescatistas Independientes de Salamanca, asociación dedicada a protección y cuidado animal, realizaron la denuncia a través de su cuenta oficial, acontecimiento que provocó la indignación de sus seguidores y la ciudadanía en general, los cuales condenaron el hecho.

El percance se suscitó en un domicilio de la calle Rinconada de Santo Tomás, en la colonia Infonavit II, donde se puede observar a un hombre golpeado a un perro con un garrote y al fondo se escuchan las voces de vecinos de la zonas pidiendo que no golpe más al canino.

Ante esto, la asesora jurídica de Salmantinos Unidos para el Bienestar Animal (SURBA), Argelia Ramírez Villafaña, señaló que ya se interpuso la denuncia correspondiente en el Ministerio Público del fuero común y ante la Dirección de Medio Ambiente para que se otorgue la sanción pertinente.

Se le llevó el citatoria a la persona que aparece en el video, desafortunadamente no se encontró en la vivienda, según lo comentado por vecinos de la zona el hombre cuenta con entre 10 a 15 perros a su cuidado de manera tentativa, de los cuales se desconoce si también han sido violentados.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. “Si se sacrifica a los animales, ahí hay más razón para que le partan su madre, que no quede impune lo que ha hecho este tipo de personas no deberían existir, ¿por qué no hicieron nada?, le hubieran quitado el palo por lo menos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aunque se desconoce el estado actual del canino agredido, la asesora jurídica de SURBA enfatizó que este tipo de hechos solamente evidencia la urgencia de poner en función un Centro de Bienestar Canino.

Los usuarios en redes sociales pidieron castigar al responsable por las lesiones que le pudo haber causado al canino.