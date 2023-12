concluye primera etapa de rehabilitación de la Secundaria 18 de Marzo

El delegado de Educación en la Región IV, José Luis Saldaña López informó que desde hace dos meses, se concluyó la primera etapa de la remodelación de la escuela secundaria técnica 18 de Marzo, por lo que se espera dar continuidad al proyecto de rehabilitación del inmueble catalogado como patrimonio por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Estamos muy contentos porque ya tenemos más o menos dos meses que se terminó la primera etapa de esta institución, recordemos que es una institución icónica de Salamanca que incluso algunas parte de la escuela está catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en un principio fue lo que nos retrasó un poco para darle el mantenimiento mayor, pero ahora estamos muy contentos porque la primera etapa ya se pudo llevar a cabo, se sustituyeron losas completas y porque esta primera etapa que se hizo en la 18 de marzo ya está terminada”, explicó.

La rehabilitación de este plantel de nivel medio, se inició el 27 de julio del presente año en donde se invirtió 13 millones de pesos para la realización de la primera etapa, la cual se está llevando a cabo por la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), la cual se llevaría a cabo en un tiempo de 210 días naturales.

“La siguiente etapa está en proceso de Desarrollo, recordemos que se tiene que hacer un proceso ejecutivo que se valida por parte de SICOM y ellos como los facultados por las obras mayores en el estado están revisando esa parte pero esperemos que no tarde mucho, la verdad es que ojalá puedan ir a visitarla esta bonita, en esta primera etapa se invirtió una muy buena cantidad de dinero por parte del Gobierno; esta remodelación se hizo en un proceso en donde no estaban ahí los alumnos y no tuvimos una necesidad de cambiarlos a otro lado, la obra se hizo en tiempo y forma”, comentó.

El delegado de educación de la región IV, comentó que “Nunca se paró el proceso de la educación en este plantel educativo, porque como repito se realizó en un tiempo en el que no se encontraban ahí los estudiantes de este plantel educativo”.

En el año de 1897, en el municipio de Salamanca, se inauguró este plantel educativo durante el tiempo del porfiriato, posteriormente se llamó Escuela Modelo Porfirio Díaz.