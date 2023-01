Concamin ve desproporcionado que 6 mil elementos de la Guardia Nacional cuiden el metro

El presidente de Concamin en el Bajío, Ismael Plascencia Núñez, dijo que se le hace desproporcionado el número de elementos de la Guardia Nacional que el gobierno federal destinó para el cuidado del metro de la Ciudad de México.

Aunque detalló que no es especialista en la materia, comentó que los estados requieren de más elementos de seguridad ya que con el narcotráfico y el crimen organizado el país se está cayendo a pedazos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Dijo que lo que acaba de ocurrir en Culiacán con la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Lorea, donde aterraron a los pobladores por los fuertes ataques no es exclusivo de Sinaloa, ya que ocurren en todo México.

“No sé qué lectura darle, no le entiendo para que 6 mil ahí, yo no le entiendo, si me dices se me hace desproporcionado, pero no soy un experto como para decirte si son muchos o pocos, simple y sencillamente lo que sí pediríamos es que manden también a los estados, la gente para que se pueda estar cuidando, nuestro país en el tema de delincuencia, narcotráfico se ha estado cayendo a pedazos”, comentó.

Local Ve Concamin panorama positivo en economía y migración tras reunión de presidentes

El empresario dijo que más que cuidar al metro en temas de seguridad lo que se requiere es un buen mantenimiento para evitar los accidentes que le han arrebatado la vida a varios usuarios que iban a bordo.

“Yo creo que más que cuidarlo con elementos es cuidarlo con mantenimiento, son cosas bien diferentes, si bien pueden estar ocupando guardias para cuidar que en todos lados hay, pero al final de cuentas se requiere mantenimiento”, agregó.

Esta iniciativa ha causado controversia entre los diferentes líderes políticos y empresariales del país, incluso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó que ahora sus adversarios van a decir que “quieren militarizar al país”, remató.