Con marcha pacífica piden justicia para Aldo y Aidé en San Miguel de Allende [Transmisión-Galería]

SAN MIGUE DE ALLENDE, Gto.- Realizan marcha pacífica familiares y amigos de los niños Aldo y Aidé quienes fueron asesinados el pasado jueves en San Miguel de Allende.

Fue hasta las 6 de la tarde cuando salieron de la Plaza Cívica un grupo de 15 personas con pancartas donde piden justicia por los niños y que el alcalde no diga cosas que no son, piden se acerque a la familia y que no culpe a los niños de lo que les pasó.

Una prima de Aidé y Aldo, pidió justicia por sus familiares pidiendo que todos deben estar seguros, entre lágrimas dejó el micrófono a una de las tías que también exige justicia por su familia y que no se culpe a las personas que de verdad no tienen la culpa, sabemos que por querer tapar todo le echen la culpa a los demás y que agarren a los verdaderos culpables, porque los niños no tenían la culpa.

Ahí mismo se unió la mamá de un joven de 15 años, quien también fue asesinado en la zona centro en la fiesta de la alborada, y que no ha recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades municipales ni de la Fiscalía, y ya pasaron 4 meses desde que perdió a su hijo.

Algunas de las pancartas decían: "El dolor de nuestra perdida ya es bastante como para tener que tolerar las declaraciones absurdas del presidente, respeto por favor"; "Justicia para Alan y Aidé "; "en San Miguel nos están matando a los nuestros y nadie hace nada, justicia".

Los manifestantes salieron de la Plaza Cívica donde iban con un rosario rezando caminando por la calle de San Francisco, hasta que llegaron a la parroquia de San Miguel Arcángel, y prendieron veladoras por la paz de San Miguel de Allende y justicia por los niños.

