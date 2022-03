Con actitud y determinación realiza el trabajo que tanto disfruta

Con seis años desempeñándose como Policía Municipal, Isabel se ha tenido que enfrentar a la discriminación social, principalmente por parte de hombres que desestiman su trabajo para salvaguardar la seguridad; sin embargo, su actitud y determinación la impulsan a realizar el trabajo que tanto disfruta.

Seguir los pasos de su papá quien ejerció esta profesión por 42 años fue lo que motivo a Isabel a ponerse el uniforme y aunque ha tenido que enfrentarse a un terreno liderado por los hombres se ha abierto camino para realizar lo que le gusta.

“No me da miedo ser policía, yo lo hago con mucho gusto, pero me he enfrentado a la discriminación, no de mis compañeros, sino de la sociedad y por hombres que si ven que somos mujeres las que llegamos a atender algún reporte piensan que nos pueden gritar o nos quieren tratar diferente a cómo tratan a los compañeros(…) pero yo enfrentó esto con actitud y determinación, porque si nos ven que empezamos a titubear o que les tenemos temor o miedo pues ahí es donde empiezan a atacarnos un poco más, pero ya estoy acostumbrada a este ámbito y ya sé cómo tratar a estas personas” explicó.

Local Aumenta 13.67% FORTAMUN para Salamanca

Isabel, es una mujer casada que tiene tres hijos, quienes se sienten orgullosos de la mamá que tienen, pero también les ha tenido que explicar los riesgos que conlleva su trabajo, en el que cada día que pasa es una oportunidad más para seguir ayudando a la sociedad.

“Mis hijos se sienten orgullosos de mí porque desde pequeños los acostumbré a que soy policía, ellos están en este ámbito y saben, porque yo he hablado con ellos, de los riesgos que existen (…) porque hasta al salir a la calle con el uniforme corremos riesgos, y los tengo conscientes de que en algún momento algo puede pasar y que yo siempre estaré viendo por ellos y que lo que hago también es para ellos y por su bienestar” refirió.

Aunque ser policía es un trabajo demandante que se dice fácil, más no lo es, pues si se requiere en el momento en el que lo pidan tienen que estar presentes; Isabel se dijo orgullosa de lo que hace y de poder ayudar y poder servir a las personas que en algún momento necesitan.

En 1930, las mujeres fueron admitidas en la policía por primera vez, conformando un grupo denominado “policía femenina”, el cual fue integrado por 69 mujeres. Sus funciones no eran de fuerza o policiales; su servicio se concentraba en brindar orientación sobre ubicaciones, datos históricos, culturales o geográficos.

Es así que la integración de las mujeres a las corporaciones de policía ha sido de manera paulatina, y tradicionalmente se les ha relegado a lo administrativo. Actualmente en la corporación policiaca de Salamanca existen 42 elementos mujeres quienes pertenecen a diferentes grupos; como Delfines o patrullan la ciudad a bordo de unidades de Seguridad Publica.