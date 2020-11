Comienza campaña para recaudar juguetes y despensa

Hacer feliz a quien más lo necesita es la finalidad del proyecto de Nancy una joven salmantina que comenzó una campaña para recaudar juguetes y despensas que piensa distribuir el próximo 25 de diciembre y 6 de enero.

Ante esto hace un llamado a toda la comunidad salmantina para que contribuyan a este proyecto donando un juguete nuevo o usado y que preferentemente que no utilice pilas.

“Ya he recibido algunas donaciones de juguetes no importan que no sean nuevos, solo pido que estén en buen estado yo me encargo de limpiarlos y empaquetarlos para que se vean bonitos y poderlos entregar a los niños que viven o trabajan en la calle “ señaló.

Dentro de las actividades que Nancy tiene planeadas para estos días se encuentra la entrega de despensas por lo que también solicita aportaciones de alimentos no perecederos.

La distribución de estos artículos están previstos entre personas que realmente lo necesiten, asimismo también se realizará en alguna comunidad del municipio la cual está siendo elegida y darán a conocer en próximas fechas.

Nancy Rodríguez aseguró que ayudar a los demás se ha convertido en una tarea que genera satisfacción a quien lo realiza, pues dentro de su labor social ya realizó un donativo de víveres al Asilo de Ancianos de la Conferencia y el hecho de mejorar la calidad de vida de alguien, genera un crecimiento personal, por lo que invita a la población a que se sume a este proyecto comunicándose al teléfono 4641380929.