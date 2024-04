Comerciantes de héroes de cananea han cerrado definitivamente

Comerciantes de la avenida Héroes de Cananea han tenido que cerrar de manera definitiva por los trabajos realizados del paso elevado en la zona, el comerciante César señaló que de manera definitiva no les dar apoyos a los más de 20 comerciantes afectados.

“De plano ya no habrá apoyos, un ingeniero de la obra nos dijo que les dieron la orden de romper banquetas y que ellos dijeran que ya no se nos iban a entregar apoyos y que cualquier punto que queramos tratar nos presentaremos en presidencia pero ya nos dijeron que ya no habrá ningún peso y como sea él ya está en veda y no dará ningún peso y que va a ganar la reelección”, explicó el comerciante César.

La construcción del paso elevado en la avenida Héroes de Cananea se inició durante el mes de noviembre del año pasado, el cual a decir de las autoridades habían externado que se terminaría en el mes de junio del presente año.

“el puente no se va a en el mes de junio como el había dicho, el puente se prolongará hasta el mes de septiembre, yo ya cerré mi negocio el día de hoy porque hubo mucha tierra y ya no se puede trabajar ahí y tuvimos que cerrar; me tendré que esperar unos tres meses porque no se puede trabajar así; está mucha gente molesta porque le van a destruir el paso”, explicó.

El afectado señaló que así como él, también existen más comerciantes que se encuentran afectados por la destrucción de las banquetas, porque sus labores se verán afectadas, tal cual son los negocios de tapicerías y de un verificentro ubicado en el lugar.

“Meneses no nos responde los teléfonos, va uno a buscarlos a presidencia y no aparecen, ya no hay información, ahora si que se hicieron de la vista gorda estos hombres; a mi nada mas me dieron el apoyo hasta diciembre. A otros comerciantes si les dieron el apoyo; el plan era para darnos a todos un apoyo para poder cubrir rentas y necesidades, ahorita ya es abril pero en los meses pasados nada más nada. Realmente no cumplieron como dijeron”, manifestó.

El comerciante señaló que es importante que la ciudadanía salmantina sepa de la falta de compromiso que se tuvo por la administración para la entrega de los apoyos a los más de 20 comercios instalados en la avenida Héroes de Cananea.

“Ahorita menos va a dar, a mi ya no me interesa si da el apoyo o no, pero lo que sí quiero es que la ciudadanía sepa que ya no contribuyó con el recurso que estaba destinado para nosotros; el se comprometió en apoyar a los negocios y nada más no se hizo nada”, concluyó.

