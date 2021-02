Comercializan líquido contra Covid-19 elaborado por UG

León, Gto.- Un grupo de Investigadores de la Universidad de Guanajuato creó el BGRN Shield, un líquido que se desarrolló con nanotecnología y que permite mantener superficies libres de virus hasta por 90 días. Este nuevo producto ya se está comercializando y hay dependencias públicas en el estado que lo empiezan a utilizar.





Los investigadores de la Universidad de Guanajuato, Dr. Miguel Ángel Vallejo Hernández, el Dr. Christian Gómez Solís y el Dr. Ramón Castañeda Priego y la Dra. Blanca Olivia Murillo Ortiz, desarrollaron una suspensión inteligente capaz de expeleR al SARS-CoV-2.





El profesor Christian Gómez comentó para El Sol de León que “la investigación se reflejó en un producto que se caracteriza por ser una suspensión que forma una película en superficies, la cual permite tener superficies completamente libres de bacterias y de virus durante tiempo muy prolongados de hasta 90 días y dependiendo de las condiciones que tu los puedas tener, hasta más de tres meses”.

Este producto es distribuido y comercializado en páginas web y tiendas departamentales, la Universidad de Guanajuato firmó un contrato de transferencia de tecnología con la empresa mexicana Nobus, que ha puesto este producto a disposición del mercado bajo el nombre de BGrn Shield.

“Su principio técnico se basa en el uso de nanopartículas y complejos para la interacción con las membranas de los virus o de las bacterias y de esa manera, degradar esas membranas para interactuar con el material y degradarlo completamente” detalló el Químico por la Universidad de Guanajuato, Christian Gómez Solís

“Tener un material completamente libre y la vez generar genes resistentes a estos materiales, por eso una forma muy importante que se tiene que recalcar de esto es que la tecnología fue diseñada pensando en generar una gran cantidad de especies químicas que pudieran atacar, pero todo en micro reacciones, cada gota de saliva que nosotros tenemos, cae en la superficie de la mesa y esa gota de saliva es una reacción que implica, en esa gotita de saliva, va a ser una reacción donde van a ocurrir todo los fenómenos, como generación de radicales, de iones que van a interactuar pero todos esos radicales y eso iones van a actuar en concentraciones muy pequeñas” dijo Gómez.

Miguel Ángel Valllejo Hernández, Ingeniero Físico de la UG, detalló que la creación BGRN Shield nació en otro tipo de análisis “esta es una investigación inició hace cinco años, en la que se utilizan nanopartículas para limpiar agua, para que pueda ser reutilizable, en la cual que nos dimos cuenta que estas nanopartículas tienen una gran efectividad en cuestión de matar bacterias y aniquilar virus, cuando llega lo de la pandemia fue redireccionar el objetivo de todo ese proceso”, el académico añadió que el líquido es efectivo en hongos “está creciendo la línea de investigación con respecto a hacer pruebas para ser utilizada en el sector alimenticio”.









“No es un medicamento, no recomendamos el uso en el cuerpo , fue diseñada para superficies, puede ser la mesa, la camisa, el cubrebocas, esto es para superficies” comentó Vallejo Hernández comentó que “no deja residuos por lo que no deja ningún tipo de contaminación”.

El físico, Ramón Castañeda Priego describió en entrevista para El Sol de León sobre la suspensión que “en su forma no aplicada sobre la superficie, esto es una suspensión, la idea es que la deposites sobre la superficie, dejas que se seque unos 5 o 10 minutos y se forma la película, para diferenciar entre lo que tienes o lo que tú adquirirías, que es realmente la suspensión, y lo que posteriormente tienes que aplicar para que se forme la película, en la película, la que tiene toda le eficiencia y la tecnología para protegerte de virus, bacterias y hongos, no es un medicamento, pero tiene la ventaja además de no ser tóxico, no recomendamos que se consuma, que no se tenga en contacto con los ojos , pero es lo habitual con cualquier material” dijo el académico.

“El potencial de aplicación de esta suspensión es diversa y de beneficio universal, ya que podría utilizarse en espacios públicos, como hospitales, escuelas y transporte, así como en el hogar, ropa, pinturas y recubrimientos, durante la pandemia derivada del Covid-19 y en la "nueva normalidad". Compartió la Universidad de Guanajuato.