Colonos de Nativitas piden colocación de postes en jardín

Padres de familia y habitantes de la colonia Nativitas presentan un problema social, ya que el jardín de esta colonia es utilizada como estacionamiento vehicular, lo que ha generado la molestia por los habitantes ya que se han presentado incidentes en donde se han visto lesionados menores de edad que utilizan esta área como un espacio de esparcimiento y recreación por un grupo de jóvenes que tienen un club de patinaje.

“Quedaron de venir a poner postes para que no suban los vehículos y nomás no hacen nada. Ya ocurrió un accidente con un niño de los que patinan en el jardín por lo mismo que las autoridades no hacen caso; César Prieto prometió poner los postes y no cumplió”, explicó Andrea Rivera.

La inconformidad de los habitantes de esta colonia ha sido a tal grado de llegar a las autoridades municipales, quienes han hecho caso omiso a las peticiones que han solicitado los colonos, ya que los vehículos transitan ahí sin ninguna restricción.

“Este problema en el jardín de dicha colonia, ya hemos acudido con las autoridades correspondientes a hacer el reporte de que al jardín se suben automóviles. Hay muchísimos niños transitando dicho jardín y más a la salida de la escuela”, puntualizó.

A través del material compartido por los vecinos del jardín de Nativitas se puede apreciar que distintos vehículos ingresan a esta área pública a pesar de que en el jardín se cuenta con una gran cantidad de vecinos disfrutando de esta área pública.

Esta área pública ha sido utilizada por un grupo de jóvenes del barrio de Nativitas para realizar actividades enfocadas al patinaje para alejar a los más jóvenes del sedentarismo y de la tecnología.

Armando y Josué, colonos que comparten el gusto por el patinaje, añadieron que en esta actividad han involucrado a sus hijos en estas actividades, además señalaron que ante la falta de espacios en donde puedan realizar estas actividades, optaron por utilizar el espacio del jardín de Nativitas para poder realizar las acciones de patinaje, ya que dicho espacio público contaba con las condiciones adecuadas para para poder realizarlo y de rescatar este espacio, que ha tenido años de abandono.