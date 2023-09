Colonias y comunidades, cuentan con representación social: Guillermo García 

Salamanca, Gto. Guillermo García Flores, Secretario del Ayuntamiento de Salamanca, manifestó que las colonias y comunidades de Salamanca, cuentan con un representante para poder atender las necesidades de la población, siendo el vínculo más cercano con el Gobierno Municipal.

El Secretario del Ayuntamiento dijo que los Delegados son auxiliares del ayuntamiento

“Un delegado no es un representante, es un auxiliar de la administración; aquí existen muchas formas para poderse contactar con la administración pública a través de la ventanilla única, trámites por internet, y también en las oficinas; nosotros lo que hacemos de una forma coordinada que no se realizaba con CMAPAS, INSADIS IMSM, se ha estado visitando a las zonas prioritarias para que ellos sean escuchados, no hay que confundir, un delegado no es un representante”, explicó García Flores.

El Secretario, explicó que si hay una representación del municipio, porque cada tres años se va y vota por un ayuntamiento y la representación es de los servidores públicos, en este caso el presidente municipal César Prieto Gallardo.

“En una sesión del ayuntamiento, por medio de una iniciativa del alcalde municipal para regular este tema, el cual por más de diez años no se ha tenido un orden y se hacían las cosas al vapor, se presentó ante el ayuntamiento la iniciativa del reglamento de delegados y subdelegados en donde se establecían los procesos para la selección y atribuciones que debían de tener; sin embargo unos integrantes del ayuntamiento votaron en contra y hasta la fecha se han realizado mesas de trabajo para atender las inquietudes de los regidores que votaron en contra del tema”, manifestó.

García Flores detalló que otro tema importante es la sectorización dentro de la ciudad y el establecimiento de las delegaciones el cual permitirá al ayuntamiento tener un control administrativo de la ciudad y sobre todo establecer lo que va en paralelo con la Federación.

“Se nos hace extraño que en anteriores administraciones no se hayan realizado estos actos, porque con estas definiciones territoriales es con las que se van y pelean los recursos, además se requiere de una autorización del ayuntamiento para establecer estas delegaciones”, manifestó.

El secretario finalizó que el alcalde se encuentra buscando que se concluya este tema, además de crear concientización con los delegados y subdelegados.