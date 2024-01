Colectivo de desaparecidos solicita intervención de Claudia Sheinbaum

El Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos hizo entrega de un oficio a la precandidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaun Pardo, para solicitar su intervención ante las negativas y faltas de apoyos por parte de la actual administración municipal.

“Nosotras no fuimos a apoyar ninguna campaña fuimos a entregarle a ella dos peticiones, una de ellas tiene imágenes, impresiones todo bien detallado de lo que está sucediendo con el colectivo con el gobierno municipal, porque aunque sean del mismo partido es nuestro deber moral hacer saber la conducta de los esposos alcaldes que tienen hacia nosotras; en otro sobre le entregamos sobre las acciones que ellos han hecho como él retirar as esferas del árbol de navidad, también añadimos imágenes de cómo se encuentra el árbol de la esperanza”, refirió Alma Lilia Tapia, vocera del colectivo.

En este sentido acusó, que durante la administración de César Prieto Gallardo, han sido opacadas por las malas acciones que han hecho en contra de las madres buscadoras. “También le comentamos sobre la protección que ellos mandan cuando nosotros la solicitamos y la protección que ahora nos da la comisión porque ellos al enterarse de la conducta del municipio con nosotros ellos prefirieron intervenir, pero el deber del municipio era interactuar con nosotros en ese aspecto; también le comentamos que el municipio de Salamanca es donde se llevó a cabo la firma del convenio de las células porque el colectivo de Salamanca hacía tres años que veníamos trabajando la idea de tener una fiscalía por municipio”.

Lilia Tapia dijo que esperan que para el próximo periodo electoral esperan poder trabajar de buena manera sin que se presenten obstáculos para que se puedan llevar a cabo las búsquedas. “Cuando le entregué el sobre le comenté que no dejara esto en el olvido, y ella dijo que no lo iba a dejar porque es un tema que a ella le interesa. Nosotras le dijimos que estamos siendo sometidas, porque nosotras somos mamás y le recalcamos sobre todo el día que nos abandonaron en las búsquedas; a nosotras no nos importa de qué partido queden, lo que nosotras queremos que los que van a gobernar los municipios, sean personas que sean fieles a su patria, su municipio y si tomen en serio todo esto y se pare la delincuencia”, finalizó.