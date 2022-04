Clama justicia comunidad universitaria ante asesinato de estudiante

GUANAJUATO, Gto.- Estudiantes de la Universidad de Guanajuato, encabezados por el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino participaron en la manifestación que desde la capital del estado se convocó para exigir justicia por el asesinato de Ángel Rangel y lesiones a Edith Alejandra a manos de un elemento de la Guardia Nacional.





Estudiantes de la UG toman calles de Guanajuato para exigir justicia por asesinato de estudiante.





Bajo las consignas “la policía esta para que nos cuide, no para que nos asesine. Justicia para Ángel. Queremos sentirnos seguros. No a la militarización. Quiero que mis padres vengan a recoger mi título no mi cuerpo” fueron algunos de los reclamos que estudiantes de la UG lanzaron durante el recorrido que inició desde las inmediaciones del edificio Central de la Universidad.





Estudiante fue asesinado por elemento de la Guardia Nacional.





El contingente marchó por la calle pocitos hasta llegar a la Alhóndiga de Granaditas, para posteriormente retornar por la Avenida Juárez hasta llegar al punto de partida que fue en el Edificio Central.









Las icónicas escalinatas del Edificio Central se tiñeron de rojo, los pilastros de los 86 escalones fueron adornados con un listón rojo en representación de la sangre que se derramó con la muerte de uno de los estudiantes de la colmena universitaria, que hoy está de luto.









Carteles con leyendas de “No solo somos cifras, somos estudiantes y nos están matando. La policía no me cuida. La militarización de la seguridad le arrebató la vida a Ángel. Vengo a estudiar no a morir. Ni una abeja menos. No se murió, la Guardia lo mató”, se pudieron leer en las cartulinas que los estudiantes portaron durante la marcha y posteriormente colocaron en las escalinatas de la UG.









A decir de los estudiantes, con lo sucedido la percepción de seguridad es nula, ya que aseguran no sentirse seguros al transitar por las calles, ante el temor de ser atacados por elementos policíacos.









Coincidieron, que el militarizar las calles, es uno de los errores de la estrategia de seguridad emprendida por el gobierno federal, puesto que lejos de salvaguardar su integridad y seguridad, ahora son atacadas y asesinados sin motivo aparente.









El rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino insistió en un cambio en la estrategia de seguridad, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para la pronta justicia por el asesinato del joven estudiante, que ha puesto de luto a la UG.









Mencionó que las manifestaciones de apoyo además de Guanajuato se tuvieron en Celaya, Irapuato, León, por mencionar algunas, todas las manifestaciones, dijo se realizaron de manera pacífica.