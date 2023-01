Ciudadanos reconocen la atención rápida y oportuna en pago de predial

Salmantinos reconocieron que la atención que se les brinda al momento de realizar los pagos del impuesto predial son eficientes y de rápida atención, en especial para las personas adultas quienes tienen que madrugar para poder realizar sus pagos.

Durante los primeros días del presente mes, cientos de ciudadanos acuden a las instalaciones de Presidencia Municipal, a pagar el impuesto predial, esto ya que se tiene un descuento especial para las personas adultas.

Desde tempranas horas, los ciudadanos acudieron desde antes de las ocho de la mañana, a las afueras de las instalaciones para poder ser de las primeras personas en poder realizar el pago del impuesto predial. Siendo este el caso del señor Ramón Gutiérrez Herrera, quien desde alrededor de las siete de la mañana, detalló que su atención fue rápida y muy atenta por parte del personal del municipio.

“Me atendieron rápido, llegué a las siete y mi atención fue algo rápida, solo que uno tiene que llegar temprano para poder ser de los primeros en que nos atiendan y poder tener el resto del día libre; solamente me quedé un poco más de una hora, desde las ocho y salí poco después de las nueve y media”, comentó.

En este mismo sentido, el ciudadano Ramón Gutiérrez, explicó que a pesar de contar con un adeudo, se le aplicaron la cuota especial y poder mantener un adeudo en su pago de impuesto predial. “A pesar de contar con un adeudo, y por ser mayor de edad, me aplicaron un descuento, no fue mucho, pero todo es de gran beneficio, y para nosotros los de mayor edad”.

En este mismo sentido, la ciudadana Rosa González explicó que “La atención es rápida, lo que nos atrasa un poco es que la mayoría de nosotros los adultos no podemos realizar los pagos por internet, o porque no tenemos, o no sabemos utilizarlo, y preferimos venir de manera presencial a pagarlo en presidencia lo que hace un poco mas tardío el proceso del pago, pero en lo particular, si es muy buena y rápida la atención que se nos brinda”.

Dentro de algunos descuentos que los ciudadanos pagaron en este mes del impuesto predial rondan desde los 52 pesos, hasta superar los 60 pesos.