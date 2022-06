César Prieto pide a la ciudadanía no caer en psicosis

Ante la divulgación de mensajes en donde se amenazaba de ataques armados a bares y restaurantes, el alcalde César Prieto, detalló que dichos mensajes fueron falsos, y solamente causaron el temor entre la ciudadanía.

Durante el fin de semana pasado, estuvieron circulando diversos mensajes por medio de redes sociales en donde se hacía de conocimiento a la ciudadanía en general que se llevarían a cabo ataques armados, por lo que se pedía a la ciudadanía a no salir a bares, restaurantes y centros nocturnos.

Ante ello, el edil salmantino César Prieto Gallardo, explicó que dichos mensajes se empezaron a viralizar entre la ciudadanía, y dichos mensajes no eran reales, mas sin embargo las acciones de trabajo se deben de tomar con la seriedad que le corresponde.

“No podemos descartar nada, al final de cuentas se que puede haber mala intención en algunos mensajes que generen esa psicosis, pero no podemos descartar nada, hasta el momento se confirma que estos mensajes no son reales, solamente se trató de generar un caos, afortunadamente no se ha dado una situación, nosotros le damos la seriedad a este tema; yo recorrí algunos lugares el fin de semana, la gente salió a consumir, vi varios lugares que estaban muy concurridos”, explicó.

Local Descarta César Prieto amenazas o situaciones de riesgo para sectores comerciales

El edil, explicó que no se bajará la guardia, y se continuará realizando el trabajo en conjunto con Guardia Nacional y SEDENA. Añadió, que si bien los índices delictivos iban a la baja, con los hechos ocurridos en la comunidad de Barrón causaron un temor en la ciudadanía.

“Veníamos teniendo un índice a la baja en homicidios y de algunos delitos, desgraciadamente el pasado lunes vivimos esta situación muy desafortunadamente, la cual ha provocado cierto temor en la ciudadanía, estos mensajes que corren por ahí, amenazando; estamos trabajando de la mano con Guardia Nacional, Sedena”, manifestó.

Prieto Gallardo, comentó que en efecto se había recibido estas amenazas, a lo cual enfatizó que las acciones que se hace para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. “Ahí demostramos que podemos seguir trabajando bien, estado, federación y municipio, también es importante que la ciudadanía a no caer en el tema de la psicosis ciudadana que se puede dar luego del lamentable hecho, tenemos que recuperar la vida económica y seguir consumiendo en Salamanca”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Cabe mencionar que durante el fin de semana, se llevó a cabo un operativo “Salamanca Unidos” en el cual se realizó recorridos en los diversos bares, restaurantes, centros nocturnos y en comunidades de la ciudad, para mantener la tranquilidad de los ciudadanos.