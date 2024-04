Celebra la maestra Lupita 45 años al servicio de la educación preescolar

Desde hace 45 años, Guadalupe Leal Garcilita, ha dedicado su vida al servicio de la educación, primero en las aulas y posteriormente como formadora de docentes para preescolar en la escuela Normal Año de Juárez ubicada en el municipio de Salamanca, cuyo compromiso lo asumió con todo cariños y responsabilidad para preparar a las futuras maestras.





Su formación como educadora inició a la edad de 16 años y una vez culminada esta etapa continuó con su camino en la normal básica para dedicarse a la preparación de menores en el nivel preescolar, fue la capacidad de servicio inculcada por su familia y de enseñanza, lo que la motivó a convertirse en docente, pues encontró en esta profesión la manera de servir al mundo formando seres humanos comprometidos y de bien.

Fue en 1979 cuándo comenzó su servicio en la formación de niños en el preescolar, un trabajo que desempeñó hasta 2008 y del cual se jubiló para luego enfocarse en la formación de docentes para preescolar, una experiencia que disfruta mucho, ya que, a través de ellas, sigue formando los cimientos de los niños del presente.





"No he dejado de estar en contacto con esta hermosa labor que me encanta, después de jubilarme del preescolar en 2008, continúe con la formación de docentes para preescolar. Mi mayor alegría y orgullo es ver a los niños que he formado, la manera en la que va a cambiar de su vida cuando nosotros ponemos un poco de nuestra parte para que formen su propia personalidad, esa es la alegría que tengo, Y aunque las dificultades han sido pocas, no han representado un obstáculo mayor para seguir haciendo lo que más amo", manifestó.

Guadalupe Leal, fue la única mujer de seis hombres y la más pequeña de su familia y a pesar de que en un principio sus papás no estaban de acuerdo en que tuviera que salir de su ciudad para estudiar y trabajar, al ser testigos de su interés y entusiasmo por la docencia accedieron para que se pudiera preparar.

A pesar de dedicar toda una vida a la docencia, en su mente aún no radica la idea de retirarse por completo del servicio de la educación, pues quiere seguir siendo parte del futuro de las próximas educadoras.





