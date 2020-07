Caros y escasos los tanques de oxígeno

Hasta hace un mes y medio, una de las preguntas más constantes en los grupos de ventas de Facebook era: “¿quién vende cerveza?”; ahora, la pregunta más constante es: “¿quién vende o renta un tanque de oxígeno?”.

El Dato...

En mayo, un tanque de oxígeno costaba tres mil 200 pesos y ahora se encuentra hasta en más de seis mil pesos.

En Irapuato, los tanques de oxígeno se están escaseando y los que se encuentran, tienen un costo casi al doble, pues hasta mayo su precio oscilaba en los tres mil 200 pesos, pero ahora es posible encontrarlo por encima de los seis mil pesos. Al menos eso es lo que han pagado las personas en los grupos de Facebook.

La razón por la que se están escaseando los tanques de oxígenos es sencilla: cada vez hay más personas afectadas por la Covid-19 y es que en su mismo nombre lo indica: se trata de un síndrome respiratorio agudo grave y quienes padecen o padecieron la enfermedad quedan con afectaciones en sus pulmones, ya que se trata de un virus muy agresivo.





Cada vez hay menos tanques de oxígenos disponibles para renta y venta.





De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, en todo el estado hay ocho mil 677 personas que se han recuperado del coronavirus, de las cuales 867 son de Irapuato; es decir, uno de cada diez personas que logran recuperarse de la Covid-19 son de este municipio.

El Dato...

Hay personas que tienen que viajar hasta la Ciudad de México por un tanque de oxígeno.





Como si respiraras dentro de una bolsa

Mabel Santoyo nunca fumó, no padecía alergias e incluso se inscribía de vez en vez en carreras atléticas de cinco y diez kilómetros, pues había llevado una vida regularmente saludable a sus 36 años; sin embargo, un día la atacó una fiebre que le hizo que su cuerpo tuviera 38 grados de temperatura, que no pudiera respirar y que cuando tosía, no podía recuperar el aire para tener la fuerza y toser de nuevo; cuando se hizo la prueba, supo que había sido afectada por el coronavirus.

A pesar de que se recuperó desde el pasado 18 de junio, fecha en que fue dada de alta del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Irapuato, Mabel no ha vuelto a respirar como antes y ahora usa un tanque de oxígeno.





En los grupos de Facebook se piden informes sobre quienes renten o vendan tanques.





“Siento como si respirara dentro de una bolsa de plástico, es desesperante, hace un mes que me recuperé y por las noches tengo que usar el oxígeno, porque cuando duermo se me va el aire. Se me destrozó el 30% del sistema respiratorio”, dice Mabel, quien sabe que si no hubiera tenido esa vida saludable, tal vez sería un número en la estadística de fallecimientos, pues tenía antecedentes de anemia.

Para Mabel, comprar en julio un tanque de oxígeno le ha significado un esfuerzo, pues si bien tiene su proveedor que le ha garantizado el llenado de su tanque cada 15 días por mil 200 pesos, tiene que pedirlo desde tres día antes para que la pongan en lista de espera; “se están terminando los tanques, pasó como con los cubrebocas, ahora todos quieren uno”.





Ofertan en Facebook





En Facebook se da la muestra clara de que los tanques tienen una contabilizar 34 publicaciones que solicitaban la venta o renta de un tanque de oxígeno, mientras que en el grupo Bazar Irapuato, son 53 publicaciones del primero de julio al 20 de julio.





El Dato...

Hay 867 irapuatenses que se han recuperado de la Covid-19 y un 30% de ellos necesita usar un tanque de oxígeno, pues su sistema respiratorio fue afectado por el coronavirus.

En mayo, un tanque de oxígeno tenía un precio de tres mil 200 pesos, con todo y carga; ahora, es posible encontrarlo en seis mil pesos más mil pesos de rellenado de oxígeno; incluso, si alguien quiere rentar un tanque, tiene que dejar tres mil pesos de garantía, además de que son mil 500 pesos los que se tienen que dejar de llenado y traslado del cilindro, según se lee en las publicaciones.





Los precios cambian





El Sol de Irapuato realizó un ejercicio para preguntar en un negocio dedicado a la venta de tanques de oxígeno.

“¿En cuánto está el tanque de oxígeno?”, se le pregunta a la mujer que atiende la llamada. “No podemos darle el precio, no tenemos en estos momentos”, responde. “Pero, ¿en cuánto está el tanque, para tener un estimado de cuánto tengo que gastar?”, se le insiste a la mujer, quien remata: “No le podemos dar un precio, porque los precios van cambiando todos los días”.

Ante este panorama, hay personas que han tenido que pedirlo y hasta viajar a la Ciudad de México, pues incluso en León el precio de estos tanques se ha elevado.