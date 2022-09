Candidatean a Diego Sinhue como candidato presidencial

GUANAJUATO, Gto. (OEM- Informex).- Al asegurar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está “obsesionado” con Guanajuato por el constante ataque político que desde las mañaneras ha hecho. El presidente estatal del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, aseguró que Acción Nacional en el 2024 continuará en el poder.

Lo anterior en el marco del Encuentro Nacional del Partido Acción Nacional que tuvo sede la capital del estado, desde donde destapó como precandidato a la presidencia de México al gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Local PAN seguirá gobernando Guanajuato

En su discurso ante cientos de militantes del PAN, el dirigente estatal afirmó que “en el 2024 nos la va a pelar (sic), porque aquí vamos a ganar, vamos a ganar México, vamos a ganar el país, vamos a recuperar México”.

López Mares dijo “gober Diego Sinhue, México te necesita, México te quiere, te necesitamos con todo (...) Diego presidente", subrayó.

También aprovechó para dirigirse al alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, a quien le puso “tacha” por no invitar al encuentro juvenil del partido al rapero guanajuatense Ángel Jair Quesada, o mejor conocido como “Santa Fe Klan”, quien aseguró debió estar presente en el evento que congrega a la juventud del partido.

“Estamos hoy a 616 días de la jornada electoral, estamos a 616 días de que se vea en todo México que este próximo junio vamos a ganar México”, sostuvo.

Jóvenes no se adormezcan con apoyos clientelares

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado a los jóvenes del país para que no se adormezcan con apoyos clientelares otorgados desde el gobierno federal.

Afirmó que hoy el compromiso de los jóvenes es trabajar por el bien del país al comenzar desde su comunidad, con una visión transformadora.

Además destacó el trabajo que desde el estado de Guanajuato se ha realizado y que ello es muestra de los más de 20 años gobernando, que más allá de los años en el poder, es el cambio en cada uno de los ciudadanos.

Lo anterior fue aclamado por los jóvenes presentes en el encuentro juvenil quienes entonados en un solo grito dijeron "chin... su ma... AMLO”, gritaron.

No hay lugar en el PAN para los "tibios"

Por su parte, el mandatario estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en su discurso aseguró que en AN no hay espacio para “tibios”, sino que se buscan a jóvenes líderes que salgan a trabajar por su país, y no por un espacio político, por que el partido necesita ciudadanos comprometidos.

“Jóvenes luchen por su país, no sean cobardes (...) Hoy el futuro del partido es abrirlo a la ciudadanía, no le tengamos miedo a perder nuestros padrones”.