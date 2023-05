Buscarán integrar al "ambulantaje" a tianguis

El principal problema del ambulantaje excesivo en las inmediaciones del mercado Tomasa Esteves, debido a los permisos de palabra que otorgaron administraciones ha generado el cierre de vialidades y otras situaciones, por ello, en su afán de ordenarlo, al dirección de Fiscalización y Control, ha brindado otras alternativas, para que el comercio informal pueda seguir trabajando como la incorporación a los mercados y los tianguis, informó, el director de la dependencia , Gerson Orta de Luna.

En ese sentido, el funcionario municipal, ofreció al comercio informal y semifijo irregular acercarse a la dependencia, para revisar los permisos de palabra entregados en administraciones anteriores y buscar la posibilidad de reubicarlos, integrarlos al mercado o bien a los tianguis municipales.

“Los famosísimos permisos de palabras sí nos generaban un conflicto, desafortunadamente, los afectados son la misma gente, porque no tenían con que manifestar que tenían un permiso y ahora se convirtieron en una cuestión de ambulantaje, porque tienes que ver por dónde vas a pasar porque no afectes a un comercio fijo si son cositas que no son muy comunes, por eso algo muy importante es que venga la gente y se asesore con nosotros”, explicó.

Además, invitó a la gente que se dedica al ambulantaje a que se integren a los tianguis, para que también puedan ejercer el comercio, mientras se trabaja en el padrón de comerciantes y en la organización del ambulantaje en las inmediaciones del mercado Tomasa Esteves.

Admitió que “el ambulantaje, nos ha generado un caos con cierren las vialidades en la periferia del mercado Tomasa Esteves, eso nos ha provocado algunos problemas y por eso, estamos buscando otras alternativas para que puedan seguir con su trabajo sin afectarlos”.

La organización del comercio semifijo en la periferia del mercado municipal, es un tema que fue heredado por administraciones pasadas y que durante el ejercicio de gobierno pasado incremento de manera exponencial derivado de la pérdida de empleos formales que originó la pandemia, las vialidades donde es más común este problema son calle Sánchez Torrado en su tramo de Avenida del Trabajo a Abasolo.