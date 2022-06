Buscan nueva reunión con alcalde para externar inconformidades

Habitantes del residencial San Miguel, solicitarán una reunión con el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, para externar sus inconformidades ante los nulos resultados en el análisis de las irregularidades en dicho fraccionamiento y la falta de apoyo de las autoridades locales al carecer de una adecuada red de drenaje y agua potable, así lo manifestó, Felipe Sánchez, representante de colonos.

Local Buscarán solucionar problema del Residencial San Miguel por vía legal

“Vamos a solicitar una nueva fecha pero ahora con el alcalde porque estamos muy molestos queremos manifestar nuestra inconformidad porque no hemos tenido respuesta completa”, indicó.

Respecto, a la reunión con la Dirección de Protección Civil y personal de la empresa ENGIE, dijo que fue para solicitar respuestas acerca del porque el fraccionador permitió a la compañía antes mencionada, realizar la entrada del fraccionamiento sobre el gasoducto ignorado en derecho de vía, sin embargo, no se tuvieron respuestas concretas, situación que los lleva a solicitar una reunión con el presidente de Salamanca.

“Citamos a Protección Civil para que nos explicaran cuál es el problema sobre que en el fraccionamiento haya gasoductos, pero, pues no, están perdido, nos llevaron a personal de ENGIE, para que nos hicieron una presentación sobre lo que hacen y que es la empresa y su labor social, pero a nosotros nos interesaban las cuestiones de señalamiento de programas de revisiones y pues no, no tiene nada, no hay nada, hubo bastante molestia por parte de nosotros porque la directora de Protección Civil tratando de justificarse”, explicó.

Además, dijo que también solicitaron la colocación de más señalamientos en el fraccionamiento, debido a que con los que cuentan están ubicados en la entrada del residencial, uno de cada lado y pasan por encima del gasoducto.

“Protección civil únicamente nos comentó que van a hablar con ellos para que se pongan más señalamientos y que eso lo van a arreglar entre ellos, eso hizo que nos paramos molestos y les dimos las gracias y no salimos porque no es posible que todavía sigan viendo la población como una burla”, dijo.

Respecto a la problemática de agua en el fraccionamiento San Miguel, el representante de colonos, indicó que la situación no ha mejorado y que el abastecimiento del vital líquido continúa mediante pipas.