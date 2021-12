Buscan establecer medidas para reducir incendios

El presidente de la Asociación de Bombero del Estado de Guanajuato, Juan Antonio Quiroga Lozano, se reunió con el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, para darle a conocer el estatus de incendios que se han atendido en lo que va de diciembre, con la finalidad de establecer medidas a fin de reducir la indecencia de siniestros en el municipio ante la falta de personal, además de tratar temas relacionados con la subestación sur.

Presidente de Asociación de Bomberos de Guanajuato se reúne con alcalde.

Quiroga Lozano informó que durante el 2021 la quema de pastizales ha incrementado cerca del 80 por ciento, debido a la pronunciada cantidad de maleza que se generó por la temporada de lluvia.

Local Buscan autoridades prevenir vulnerabilidades atmosféricas e incendios

Señaló que es necesario buscar mecanismos para que la gente mantenga limpio sus predios, ya sea mediante multas o apercibimientos, para evitar el aumento en el índice de incendios, sobretodo en esta temporada, y a su vez reducir la contaminación ambiental.

“Es uno de los puntos que yo quiero tratar con el alcalde, en un momento que yo creo deberían sancionar a la gente que no limpie sus predios, para evitar que se sigan presentado estas situaciones, porque el problema es que tenemos una sola guardia y lamentablemente tengo un incendio de casa y no tengo con quién cubrirlo, pero no puedo dejar de cubrir incendio de pastizal porque ese se puede convertir en un incendio de casa, es otra cosa que voy a tratar con el alcalde”, detalló.

Sobre el tema de la subestación en la zona sur, dijo que es un proyecto que se ha vuelto necesario, sobre todo para atender la demanda de servicios en aquélla zona, pues pese a que el proyecto ya cuenta con un avance muy significativo aún falta afinar algunos detalles relacionados a la platilla laboral.