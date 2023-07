Busca SEG casi a dos mil estudiantes que están a punto de desertar

León, Gto.- El delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en León, Alfredo Ling Altamirano, dijo que están buscando hasta en sus casas a cerca de dos mil estudiantes, con la finalidad de hacer una labor de convencimiento para que no deserten de sus estudios.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Explicó que de manera general los estudiantes del nivel básico, preescolar, primaria y secundaria que iniciaron el ciclo escolar 2022-2023 van a terminar la escuela, sin embargo, la preocupación se centra en un 1% principalmente de secundaria que está pensando la posibilidad de desertar y ya no continuar con la preparatoria.

“Estamos cerrando el 99% de los alumnos que se inscribieron al principio del curso van a terminar y estamos en el ánimo de que el 1% restante que representa a poco menos de 2 mil de todos los niveles no vayan a abandonar la escuela, para ello se está visitando sus casas, tocando la puerta, pidiéndole a la familia que no los saquen de la escuela, sobre todo los que están a punto de terminar la secundaria que la terminen”, dijo.

Te puede interesar: Participan 100 escuelas de León en estrategia federal de antidrogas

El funcionario explicó que una de las principales causas por la que los estudiantes ya no quieren continuar con sus estudios es porque creen que con eso ya tiene suficiente.

En este sentido, comentó que cuando dejan sus estudios inconclusos se les reducen las posibilidades laborales por un espejismo de ganar un salario mínimo o incluso menos, pues detalló que hoy en día se requiere al menos la preparatoria o estudios técnicos, pues los tiempos ya no son como hace 40 años.

“Todavía no han desertado por eso estamos haciendo el esfuerzo de que no vayan a abandonar la escuela ¿Cuáles son las causas? fundamental, cuando termina la secundaria o ellos consideran que ya terminando la secundaria es suficiente y no es cierto, a lo mejor eso hace 30, 40, 50 años era suficiente con la secundaria para que te pudieras defender en la vida ahora ni con prepa tienes”, agregó.

Comentó que es el personal de la Secretaría quienes están saliendo a las calles para tocar puertas y llegar con las familias y que se han encontrado que la mayoría de los jóvenes si quieren seguir estudiando, pero en ocasiones sólo les hace falta cumplir con algún documento.