Busca Salamanca acceder a Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

Luego de que firmó el convenio Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal 2023, el alcalde César Prieto, apuntó que para este año se espera el cumplimiento del 90% en los 46 compromisos en materia de seguridad para poder acceder a parte del recurso de 57 millones de pesos, con los cuales se entregará a las corporaciones equipamiento táctico como chalecos, patrullas, cascos, radios, servicios de profesionalización, entre otros.

“Este convenio se firma cada año, el propósito es que el Estado pone una bolsa en la cual reparte de acuerdo a los 46 compromisos (…) los municipios que alcanzan el 90%, se ven beneficiados con poder participar en este fondo y una vez que lo hagamos podemos comprar camionetas, equipos para los policías, cámaras de seguridad, todo lo referente al tema de seguridad (…) al final debemos seguir cumpliendo todos los compromisos y al final quienes logran el 90% por lo menos del cumplimiento pueden verse beneficiados con este fondo estatal”, asentó el edil.

Este año autoridades de nueve municipios firmaron el convenio, mediante el cual hasta el 2022 Salamanca sumó un acumulado de 21 millones de pesos de esta aportación, en la administración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en ese ejercicio fiscal se recibieron 11 millones, luego de cubrir más de un 80% los compromisos para acceder al Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal.

El área de oportunidad

Actualmente Salamanca cuenta con 285 cámaras de video vigilancia del programa Escudo, cuatro en cada uno de las cuatro salidas del municipio lectoras de radiofrecuencia que permiten detectar vehículos robados y dar seguimiento visual presuntos hechos delictivos, de manera local se cuenta con la operación de 32 cámaras operativas al 100%, dando un total de 317.

A pesar de ello, su cobertura y calidad de imagen resulta insuficiente, por lo que en reiteradas ocasiones se ha señalado la necesidad de ampliar y modernizar esta red de monitoreo, mediante recursos del ejecutivo federal y el estado.

El recurso

“Tenemos un recurso de 15 millones de pesos, para poder equipar de cámaras las vialidades donde no se tienen y es algo que ya vamos a realizar, no sé si sería una licitación o no sé de qué manera se realice por ser temas de seguridad, pero vamos a mejorar el tema de las cámaras de municipio para tener mejor cobertura y mejorar la respuesta de las autoridades”, concluyó.