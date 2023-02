Busca municipio reunión con Director de Medio Ambiente

Ante las constantes quemas de pastizal dentro del ecoparque, la presidente de la comisión de Medio Ambiente, Mayra Edith Gutiérrez, explicó que se buscará tener una reunión con el Director de Medio Ambiente Alberto de la Torre Gleason quién informó que el último caso registrado fue en el Consejo Técnico de Aguas (COTAS).

En días pasados se han dado a conocer por medio de la ciudadanía salmantina diversós incendios dentro de las inmediaciones del ecoparque el cual causó la molestia de los habitantes que colindan con esta área pública municipal.

De acuerdo a la información proporcionada por los ciudadanos informaron que se presentaron más de 15 incendios dentro de este lugar del cual no se ha tenido información sobre las causas que originan este daño ambiental al municipio salmantino.

Ante este daño ambiental, la presidente de la comisión de Medio Ambiente, Mayra Edith Gutiérrez, explicó que han buscado tener una reunión con el Director de Medio Ambiente Alberto de La Torre Gleason.

“Le he estado escribiendo para poder solicitarle información la primera vez que le comenté, me reenvío una nota de un medio de comunicación e incluso le he marcado para sesionar el tema de la comisión; en el tema de las quemas se le ha preguntado, pero la información no ha fluido como debía e incluso con en el tema de la fumigación, en donde no me compartió información y le pregunté al presidente Municipal en donde emití el sentido en donde el Director de Medio Ambiente no respondía a mis cuestionamientos”, explicó.

La presidente de la Comisión de Medio Ambiente detalló que en el hecho más reciente en donde se presentó un incendio cerca del Consejo Técnico de Aguas (COTAS) que había sido sobre la periferia del Consejo.

“Al final debemos de recordar que hay un encargado del Ecoparque, imagino que tienen una administración que precisamente tiene manera de operar, pero esto no ha sido la primera vez, como lo hemos manifestado en diversas ocasiones; la ciudadanía nos presenta los reportes con evidencias; Creo que sería importante saber cuántas son las que han detectado con los vecinos, yo tengo un dato de seis, pero habrá que investigar este tema y saber qué está pasando”, puntualizó.

En este sentido la presidente de la Comisión de Medio Ambiente solicitará la información con el titular de esta Dirección, Alberto de la Torre Gleason.