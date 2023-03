Busca DIF donación de predios para construir albergues

En busca de construir albergues o casas hogar para niños y mujeres en situación vulnerable, el DIF Municipal gestiona ante Petróleos Mexicanos (Pemex), la donación de predios para consolidar estos proyectos en los que se ha trabajado desde el inicio de la presente administración en 2021, así lo informó su presidente Eugenia Martínez Carrillo.

"Nos están apoyando, ya les había comentado de la donación de unos predios por parte de Pemex, la verdad es un poquito frustrante los tiempos como lo hemos dicho cuándo nos referimos a la administración, entonces lo estamos checando, no lo hemos dejado de lado, sería temporal en lo que nosotros encontramos una casa para que se queden los fines de semana o que pasen la noche, sin embargo, afortunadamente estamos teniendo el respaldo también del estado", externó la funcionaria.

En este sentido, Martínez Carrillo explicó que actualmente se trabaja por la no institucionalización de los menores, es decir, se aplican protocolos con las familias en situaciones vulnerables y se les dan las herramientas necesarias para reforzar el núcleo familiar y no romperlo, ya que reveló no han podido trabajar de manera coordinada con los albergues y casas hogar ya establecidos en Salamanca.

"Lo que en este momento estamos reforzado son a las familias, para darles herramientas para no romper el núcleo familiar de los menores, si es posible que solo sea por un momento y reintegrarlos con su familia (...) no hemos podido trabajar con ninguna casa de aquí de Salamanca, desde el inicio tuvimos que buscar opciones que estuvieran certificados por el estado".

Bajo la tutela del DIF se encuentran 11 menores, sin embargo, existen algunos casos temporales a los que se proporcionará a sus familias las herramientas para fortalecer el núcleo familiar y puedan ser reintegrados, entre las cuales se han encontrado situaciones de maltrato y adicciones.