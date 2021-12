Brindan apoyo a adultos mayores en caso de violencia

La presidenta del DIF municipal, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, dijo que han recibido denuncias de maltrato a adultos mayores por parte de casas de retiro y en domicilios particulares, en donde se realizarán las investigaciones pertinentes para verificar los hechos.

Manifestó que han recibido denuncias y llamadas al 911 por parte de vecinos sobre adultos mayores que están sufriendo violencia generada por familiares y también en casas de retiro, tanto particulares como públicas.

Local Resguardan abuelitos por casos de violencia

Este tipo de situaciones se generan mayormente en colonias como en San Javier, además de algunas en el centro de la ciudad, donde se cuenta con fotografías que comprueban agresiones a este sector.

“Pensamos muchas veces que estas agresiones se presentan en colonias y comunidades, pero no es así, la mayoría han sido detectadas en la zona centro, no te quiero dar un dato exacto porque hay personas que todavía no se sienten en la confianza de dar a conocer algún tipo de maltrato hacia adultos mayores, ya le pedí el apoyo al presidente César Prieto para ver hasta dónde tenemos que llegar”, explicó.

Afortunadamente la gente que ha detectado este tipo de situaciones cada vez se acerca más al Centro Gerontológico y están teniendo la confianza para dar a conocer algunas situaciones de acoso o maltrato en las familias.

En caso de que un adulto mayor esté pasado por una situación de violencia, puede solicitar apoyo al Centro Gerontológico para que se le brinde la atención que requiera.