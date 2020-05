Brenda es madre y muy trabajadora

Para Brenda Pacheco ser mamá y trabajadora al mismo tiempo es todo un reto, y aunque asegura que no sabe de dónde saca el tiempo y la energía, cada día se llena de orgullo al ver cómo educa a sus hijos y saca adelante a su familia.

Así Lo Dijo...

“Sólo Dios sabe de dónde sacamos tanto tiempo y energía, en las mañanas me vengo a trabajar y por las tardes me dedico a las labores del hogar, también el trabajo de mamá es de tiempo completo, es complicado, pero si se puede”.



Brenda Pacheco | M amá y Trabajadora.





En el mes de las madres, Brenda Pacheco ha demostrado ser una gran mamá, pues todas las mañana sale temprano de su casa para llegar a la cocina donde trabaja y preparar alimentos para sus clientes, contó que en su trabajo ha aprendido mucho, desde cocinar hasta tratar a las personas.

Incluso, dijo estar muy agradecida con sus patrones, pues aseguró que no todas las personas le dan trabajo a quienes son mamás, ya que los hijos requieren mucha atención y no deben ser descuidados; sin embargo, para Brenda no fue así, pues de inmediato consiguió el trabajo y ha permanecido durante años sin descuidar a sus tres hijos.





Cuando Brenda Pacheco sale de su trabajo por las tardes, se dirige hacia su casa, pero no a descansar, pues todavía se tiene que hacer cargo de las labores del hogar, y aunque sus hijos le ayudan cuando no van a clases al igual que su esposo, Brenda aseguró que el trabajo de ama de casa nunca termina.

Brenda Pacheco aseguró que ser mamá es muy gratificante, pero ser mamá y trabajadora al mismo tiempo es un ejemplo para sus hijos, pues señaló que espera que sigan estudiando, mientras ella y su esposo buscan la manera de apoyarlos.





