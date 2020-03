Bloqueos fueron por reacción a operativos en Guanajuato: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los bloqueos carreteros con vehículos incendiados ocurridos en Celaya fue una reacción aparatosa y propagandística por parte de los grupos de la delincuencia, pero sin el apoyo de la base social que anteriormente tenían y por ello no pasó a mayores.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el operativo implementado en Celaya no tenía como fin prioritario la detención de José Antonio Yépez, alias El Marro, sino que es parte de la atención especial que el Gobierno Federal tiene en esa zona, debido a que Guanajuato ha llegado a representar entre 15 y 20 de los homicidios totales ocurridos en el país.

Hay una atención especial para Guanajuato y por eso estas reacciones, qué le digo a la gente de Guanajuato, que es también muy importante, que estamos actuando, hay elementos suficientes, más que en ningún otro estado de la Guardia Nacional, se está trabajando de manera coordinada, está trabajando el Ejército, está actuando la Secretaría de marina, la Guardia Nacional, se está avanzando, poco, pero se está avanzando para garantizar la paz y la tranquilidad, sobre todo están bajando los homicidios desde que intervenimos, porque llegamos a tener en Guanajuato 20 homicidios diarios y tomamos la decisión de actuar y entonces sí hay reacción, pero no vamos nosotros a dejar de atender este tema, esta demanda de que haya seguridad en Guanajuato.

Andrés Manuel López Obrador aprovechó para llamar a las personas que aún siguen colaborando con los grupos delincuenciales a que dejen de hacerlo, “están a tiempo” de salirse de las actividades ilícitas.





“Pedirle a los que les ayudaban, porque ya no les ayudan a los que se dedicaban o dedican a la delincuencia, que tenían una base, incluso manejaban nóminas, decirles que es el momento de deslindarse, de salirse, que no les conviene eso no respaldar, no apoyar, no darle protección a los delincuentes, que si tienen mucha necesidad, que nosotros ayudamos, que hay muchos programas ahora para el bienestar, para sus hijos, para ellos mismos de distintas formas”.

Andrés Manuel López Obrador explicó que el caso de Guanajuato es particular, pues dijo que por un lado es un estado exitoso en materia económica, pero por otro lado fueron años de abandono social y no hubo bienestar.

“Guanajuato es un estado exitosos en cuanto a crecimiento económico (...) pero faltó bienestar” y por ello dijo que serán intensificados los programas sociales para que las personas no tengan la necesidad de recurrir al cobijo de la delincuencia y señaló que en años anteriores hubiera sido más el apoyo social a los bloqueos, si no se estuviera trabajando ya con ellos en la actualidad.

