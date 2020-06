Bares, cantinas y centros nocturnos no se habilitan

Ante la apertura paulatina de actividades comerciales, el director de Fiscalización y Control, Agustín Becerra indicó que los establecimientos de bares, cantinas, cervecerías y centros nocturnos aun no pueden operar debido a que la concentración de gente en estos lugares provocaría un foco de contagios del Covid-19.

El director expresó que se pretende la apertura paulatina que las actividades económicas, enfatizando que seguirá la vigilancia y seguridad por parte de las autoridades. “Estamos proporcionando protocolos de trabajo que deberán seguir los distintos sectores comerciales” dijo.

Indicó que los filtros sanitarios continuarán trabajando, mientras que otros se estarán modificando debido a que la afluencia de personas será mayor.

Además aludió a la responsabilidad y disciplina que debe integrarse a la vida de los ciudadanos para cuidarse y tomar todas las medidas de salubridad y que esta reactivación no se vuelva un foco de contagio.

Las actividades del comercio fijo, dijo, será al 30% del flujo normal de clientes y se les permitirá laborar por lo menos tres días a la semana, esto con las medidas de sana distancia, la desinfección constante al iniciar actividades y antes de cerrar, de manera frecuente dependiendo el flujo de personas, así como el control de salud de los trabajadores.

Algunos otros sectores económicos como los salones de fiesta, gimnasios, escuelas de natación, bares, cantinas, cervecerías y centros nocturnos permanecerán cerrados.

“Todo lo social no podrá reactivarse, no es por perjudicarlos económicamente, es para no crear contagios, pues la concentración de personas que generan estos lugares es mayor”, puntualizó Agustín Becerra.