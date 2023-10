Gobierno no intervendrá en conflicto interno de la UG y Movimiento Colmena

Irapuato, Gto. (OEM).- El secretario de Gobierno del estado de Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera, aseguró que la autoridad estatal será respetuoso de la autonomía universitaria y no intervendrá en el colectivo entre el Movimiento Colmena y la Universidad de Guanajuato.

En entrevista durante su visita a Irapuato, Jesús Oviedo Herrera explicó que si bien el gobierno del estado está al tanto de las situaciones extracadémicas que se viven en la Universidad de Guanajuato y un grupo de estudiantes, aseguró que el gobierno no ha intervenido, hasta el momento, pues aseguró que al tratarse de un asunto interno, no es de su competencia, por lo que no puede interceder.

Y es que fue el pasado 11 de septiembre, donde luego de la asamblea estudiantil, algunos estudiantes acordaron tomar las sedes universitarias, con la finalidad de obligar a las autoridades de la UG a entablar un diálogo.

Seremos respetuosos de la autonomía universitaria, aseguró.

Al ser cuestionado sobre una supuesta reunión con el colectivo estudiantil para que el gobierno interceda entre este conflicto, el funcionario estatal fue claro que hasta el momento no se ha reunido con los representantes del Movimiento Estudiantil Colmena, pues aseguró que el gobierno del estado se mantiene respetuoso de la autonomía de la Universidad de Guanajuato para resolver sus conflictos internos.

“Nosotros no tenemos ninguna reunión con ellos, no hemos hablado con ellos al respecto de este tema”, dijo el funcionario estatal.

Jesús Oviedo resaltó dijo que el gobierno del estado de Guanajuato tiene que ser muy respetuoso con este conflicto interno, por lo que reiteró que este conflicto tiene que ser resuelto entre las dos partes en pro de la convencia estudiantil.

“Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la autonomía universitaria y eso siempre lo hemos dicho, pero lo que sí queremos es que los problemas ya se disipen, se arreglen, para poder hacer que la universidad siga teniendo un excelente ambiente estudiantil y eso es lo que nosotros queremos, que ya todo regrese a la normalidad”, agregó.