Aumentan suicidios relacionados con el consumo de drogas

En lo que va del año se han registrado cerca de 30 suicidios relacionados con el tema de las adicciones, situación que se declaró preocupante al no existir una política a nivel estatal y federal para combatir el consumo de sustancias ilícitas; ante ello, el presidente municipal César Prieto Gallardo consideró que la prevención es una herramienta es importante, la cual requiere el apoyo de la sociedad para implementar esquemas que ayuden a inhibir el consumo.

Te recomendamos: Preparan campaña "Un minuto para salvar una vida"

"No hay un programa como tal. Es lo que comentamos, desafortunadamente este tema ha provocado suicidios, en el municipio llevamos alrededor de 30 hechos en lo que va del año. Es lamentable lo que está sucediendo ahora, porque las personas no tienen a dónde ir para poder tratar el tema de readaptación en este tema, incluso hay personas que padecen de depresión y no hay una política a nivel federal y estatal”, explicó César Prieto Gallardo.

El mandatario refirió que en el ámbito federal, no se ha visto ninguna estrategia que permita que las personas que cayeron en el tema de adicciones o tienen un problema que derive en temas delictivos o de suicidios no hay una opción para puedan seguir adelante.

"Es un problema constante, y afortunadamente las familias de Salamanca han combatido poco a poco está parte en donde los jóvenes no caigan en temas de adicciones pero si no hay oportunidades, ni espacios deportivos, artísticos, culturales y educativos será complicado que los jóvenes volteen a lo bueno y no a lo malo", señaló.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En este sentido, reiteró que en el combate ante el consumo de estupefacientes, tras un operativo llevado a cabo en el Mercado Tomasa Esteves, se encontró una cajetilla de cigarros con envoltorios con material granulado; seguiremos reforzando por medio de prevención al delito, con las pláticas que se hacen en las escuelas, empresas pero vuelvo a lo mismo.