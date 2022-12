Atenderán por citas a partir del 26 de diciembre

Desde la llegada de las unidades de Registro Público Vehicular a las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Leona Vicario, se han atendido en promedio a 250 vehículos diariamente, lo que ha generado que se extienda la campaña el 2023.

En ese sentido, Andrea Judith Cervantes Paredes, encargada de uno de los cuatro módulos, señaló que la colocación del holograma con la información del vehículo, está marcado como un requisito en la Ley de Movilidad y en el Reglamento de Tránsito, tanto para los municipios como para el Estado de Guanajuato.

Atienden de 200 a 250 personas diarias

Explicó, que debido a la gran demanda de vehículos por parte de la población, desde el gobierno del estado de Guanajuato, se tomo la decisión de extender el plazo de atención hasta 2023 en los cuatro módulos por lo menos hasta el 23 de diciembre y a partir del 26 solamente habrá una unidad atendiendo y únicamente con cita previa.

“Empezamos a mediados del mes de agosto con una unidad de atención y atendíamos hasta a 100 vehículos por días, ya para cuando atendíamos de 200 a 250 vehículos por día, trajimos más unidades y seguiremos con esta unidades por lo menos hasta antes del 26 de diciembre, a partir de esa fecha en adelante se atenderá con cita porque empieza a disminuir el personal”, dijo.

Respecto a la información de que el registro vehicular tendría un costo, Cervantes Paredes, indicó que a la fecha no se tienen instrucciones para cobras y tampoco se está multando a quienes no han realizado el trámite, no obstante, exhortó a la población aprovecha esta oportunidad para hacer este procesos.

La atención es gratuita

Las personas interesadas pueden acudir a los módulos que se ubican en Leona Vicario para el registro; el propietario debe de presentar el vehículo con las dos placas puestas del Estado de Guanajuato, tarjeta de circulación y una identificación oficial, en caso de que el propietario no pueda asistir otro familiar puede hacer el trámite, en esta ocasión, en lugar de traer la identificación del dueño, se opta por entregar la identificación de la persona que está ayudando.

El REPUVE (Registro Público Vehicular) es un registro obligatorio en el que están matriculados todos los vehículos que circulan en territorio nacional, lo cual permite a los conductores y a las autoridades saber si un auto está involucrado en actividades ilícitas, de esta manera se brinda certeza jurídica a su propietario.