Asesinato de taqueros un tema politizado: César Prieto

En medio de la polémica que han generado las exigencias de justicia, cancelación de eventos e incluso su renuncia, el presidente municipal César Prieto señaló que el asesinato de los trabajadores de Tacos El Casino se ha politizado de manera "mezquina", dejando de lado la prioridad de dar resultados y en que en Salamanca el miedo no obligue a los ciudadanos a encerrarse.





"Hay molestia, yo entiendo esa parte de la molestia donde incluso exigen mi renuncia algunas partes, a veces aprovechan algunos otros temas, una tragedia y de manera mezquina tratan de politizarla (...) yo creo que en el tema de seguridad tenemos que dar resultados, estamos haciendo nuestro trabajo, yo creo que vamos en la vía correcta, pero si es importante reconocer que falta coordinación", argumentó el edil.

Precisamente en cuanto a la coordinación de los tres niveles de gobierno, el mandatario salmantino reconoció que a pesar de que existe una cordialidad, en cuestión de hechos es muy diferente, situación que ha frenado se presenten resultados palpables en materia de seguridad, de no ser así pidió la libertad de coordinarse con la federación en temas de secuestro y extorsión, mismos que competen al estado.

"Es importante reforzar la seguridad en los municipios, yo actualmente tengo muy buena coordinación con la federación con Sedena, Guardia Nacional, pero falta creo dar un apretón en el tema de gobierno del estado para que podamos tener una coordinación efectiva (...) cada quien está haciendo el trabajo que le compete, sin embargo, creo que si es importante sentarnos en una mesa, coordinarnos de manera efectiva (...) Hasta este momento no tenemos reportes de amenazas, están investigando, le pedimos a la Fiscalía que también reforcemos esta parte, que los resultados sean tangibles y que la ciudadanía tenga la confianza de acercarse para poder tocar este tema de extorsión y en su caso si no, que nos permitan coordinarnos, porque es un tema que tiene que ver directamente con el estado, si no que nos permitan directamente con la federación coordinarnos en este tema de extorsiones y secuestros", apuntó.

En este contexto César Prieto recordó que en 2018 tubo una situación complicada que desapareció la policía por un atentado que sufrieron elementos de Vialidad, sin embargo mencionó que hoy es importante reforzar el trabajo con el gobernador al cual respeta y de quien espera siga brindando el apoyo a Salamanca.

"No podemos vivir en el miedo, a lo mejor a veces piensan que es un tema de indolencia, no, es un tema de que podemos tener miedo, podemos tener coraje, podemos tener lo que sea, pero el miedo no nos puede paralizar y tenemos que seguir adelante, esta feria del taco que estamos promocionando estaba desde hace 15 días, hoy pareciera que lo tratan de usar para decir que soy indolente porque acaban de matar taqueros".

Ante ello anunció que el operativo "Salamanca Unidos", en el que participan alrededor de 100 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Municipal, contemplará acciones de preventivas y de proximidad con las taquerias a efecto de recuperar la confianza ciudadana que de igual manera fue vulnerada al estallar un artefacto en un restaurante el año pasado y que desde entonces se haya habilitado este dispositivo que opera de jueves a domingo.

"Estamos teniendo actividades en el tema de reforzar a las taquerias que por las noches siguen trabajando, tenemos un operativo llamado Salamanca Unido, que los fines de semana derivado del tema del restaurante donde la persona recibió la bomba, tenemos ya casi un año trabajando con este tema del operativo, donde desde el jueves, viernes y sábados damos rondines y apoyo a los restauranteros, a los comercios que abren de noche los fines de semana de manera coordinada con la Sedena, el municipio y son aproximadamente 100 elementos que están participando de manera coordinada", agregó.

En resumen concluyó que la entidad no debe acostumbrarse a dar condolencias en lugar de resultados. "En Guanajuato no tenemos que acostumbrarnos a dar pésames, tenemos que acostumbrarnos a dar resultados y en ese sentido es coordinandonos gobierno federal, gobierno del estado de manera efectiva porque los hechos hay buen trato tan es así que el gobernador tiene una buena relación con el Secretario de Gobernación que representa al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, que está muy interesado en devolverle la tranquilidad a Guanajuato, pero desafortunadamente los hechos a veces vamos bien y de repente llega un golpe fuerte a la ciudadanía que obviamente ocasiona un desánimo en el comercio".