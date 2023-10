Persigue la muerte al fisicoculturismo en León

León, Gto.- El asesinato del Campeón de la edición 2008 del Mr. México, Luis Manuel "El Charro" Lomelí, ocurrido la noche del jueves en la ciudad de León, Guanajuato, ha causado conmoción en todo el país. Sin embargo, esta no es la primera vez que el gremio del fisicoculturismo y fisicoconstructivismo se enluta con la muerte de alguno de sus representantes. Con su caso, suman seis los fisicoculturistas que han fallecido de 2018 a la fecha, cinco de ellos, fueron por causas violentas.

Diciembre de 2018; dueño de Mara Sport

El primer caso, ocurrió la tarde del viernes 14 de diciembre de 2018. Erick alias "El Mara" fisicoculturista y dueño de cinco gimnasios denominados Mara Sport, fue asesinado en las cercanías de una de sus sucursales en la calle Canadá esquina con Zacatecas, en la colonia Chapalita.

Ese día, Erick, ofrecía una carne asada a sus empleados, como comida de fin de año, cuando sus agresores llegaron a dispararle. En el mismo suceso, uno de los entrenadores llamado Fausto perdió la vida también. Otros tres empleados del gimnasio resultaron lesionados. Aquella ocasión trascendió que Erik, también se dedicaba a la compraventa de autos robados.

Noviembre de 2020; "El Babo de León"

A bordo de su auto Ibiza de color rojo, Charly Barbas, conocido más popularmente en el gremio como "El Babo de León", fue asesinado la noche del martes 24 de noviembre, cuando circulaba en la calle Alfredo Valadez, casi esquina con Océano Atlántico, en la colonia Santa María del Granjeno. Una mujer que viajaba con él resultó lesionada al igual que un bebé. El occiso era también dueño de un gym.

Septiembre de 2022; Juan Carlos murió al defender a su hermana

Juan Carlos Cuéllar, llamado de cariño Carlitos, falleció al impedir que su hermana fuera asaltada por ladrones en las calles de la colonia El Consuelo. Esto sucedió después de las nueve de la noche, en la calle El Silencio.

Carlos de 23 años, iba llegando a su vivienda y al estar estacionando su auto, se percató de que amantes de lo ajeno, intentaron arrebatarle las pertenencias a su hermana, por lo que trató de impedirlo. En el acto, el asaltante le disparó a él y a su primo. Carlitos, estudiante de Ciencias de la Comunicación y fisicoculturista reconocido en la ciudad de León, falleció en el lugar y su primo, resultó lesionado.

Marzo de 2023; muere de un infarto

Adrián Óscar Jiménez Vázquez, también era un conocido fisicoculturista y entrenador de físicoconstructivismo en gimnasios de León. Aunque su muerte no fue violenta, su fallecimiento repentino a consecuencia de un infarto también conmocionó a sus conocidos.

Octubre de 2023; Asesinado en Krispy Kreme

Omar de Jesús, de 30 años de edad, fisicoculturista, dueño de un gimnasio y vecino de la colonia Héroes de León, fue agredido a balazos en un negocio de donas de la colonia Villas del Juncal el miércoles 11 de octubre, perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital y su fallecimiento fue notificado la tarde del viernes 20 de octubre.



La agresión tuvo lugar a las seis de la tarde del miércoles 11 de octubre en la tienda de donas denominada Krispy Kreme, ubicada en Juan Alonso de Torres y Adolfo López Mateos, entre las colonias Villas del Juncal y Haciendas del Rosario.

La víctima, Omar de 30 años, llegó al negocio a bordo de su auto Mazda, y en la ventanilla del Drive Thru, al esperar a que su orden de donas y un café le fueran entregados, fue agredido por los sujetos, que una vez cometieron el crimen, huyeron del sitio.

Omar, recibió tres disparos en el abdomen, uno en el pecho, tres en el antebrazo, uno en la mandíbula y un rozón en la nariz. El presunto agresor fue detenido y hasta ahora no se ha definido su situación legal.





"El Charro" Lomelí

En total hermetismo, las autoridades mantienen las investigaciones y el móvil del asesinato de Luis Manuel. A través de redes sociales, familiares, amigos, conocidos y alumnos, han externado en redes sociales sus condolencias y sus mensajes de agradecimiento, además de recordar el apoyo que recibieron de "El Charro".

Este reciente hecho, ocurrió la noche del jueves, cuando Luis, acababa de salir de su gimnasio y al circular en su camioneta RAM, por el bulevar Juan Alonso de Torres, en San Jerónimo, fue asesinado.

Mural en su honor

El personaje de "El Charro" Lomelí, fue referente para jóvenes y deportistas que quisieron seguir sus pasos en el fisicoculturismo y en la ciudad de León, por ello, a manera de homenaje en vida y por ser un gran impulsor de esta disciplina, le fue dedicado un mural en el puente de Adolfo López Mateos y Paseo de los Insurgentes. En color verde su rostro y cuerpo fueron plasmados por los muralistas locales.

Sobrevivió a un atentado y estaba amenazado

Lamentablemente, esta no fue la primera vez que Luis Manuel fue víctima de un ataque a balazos. En febrero pasado fue agredido y eso le valió que cancelara su evento, el 5to. Clásico Mr. Charro, el anuncio, lo hizo en el mes de junio.

A través de un video en la red social Instagram, explicó que tenía amenazas de muerte y presento las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.

"En febrero pasado, tuve un atentado de muerte, más de diez plomazos le dieron a mi camioneta, aceleré, los rebasé y solamente me pego un plomazo en el brazo, la bala entró y salió, me despedazaron el codo y tuve una cirugía, estoy en recuperación y por ello me ven delgado y porque que no entreno, eso fue lo que pasó y cancelo mi evento porque he recibido amenazas de muerte, y así como interpuse la denuncia en febrero por el atentado, también ya presente la correspondiente a estas amenazas, pero no me han resuelto nada". Explicó en un video de apenas dos minutos, qué aún está disponible en su red social.