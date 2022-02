Artesana salmantina que se dedica a cortar y pintar madera

Claudia Berenice Cerrillo Prieto, desde hace 15 años se dedica a la decoración de madera, cerámica y manta, actividad que se ha convertido en su principal fuente de ingreso.

Decora cerámica, manta y pinta madera

Desde muy joven, Claudia, se interesó por este tipo de artesanías y su primer acercamiento se originó gracias a unas clases de cerámica, donde aprendió a pintar este material, un conocimiento que la ayudó a emprender y atreverse a experimentar cosas.

“Yo pinto madera, cerámica y también manta, incluso tomé un curso muy básico de madera, por lo que yo corto y realizo los moldes de los artículos o cajas que voy a decorar, todo empezó cuando vi unas revistas de pintura country y me gustó tanto lo que estaba plasmando ahí, que comencé a combinar colores, hasta perfeccionar la idea”, explicó.

Lo que comenzó como un hobbie para Claudia, ahora se ha convertido en una pasión y una oportunidad de crecimiento, que aunque la pandemia complicó su panorama la originalidad de su trabajo, la ha llevado a permanecer en el gusto del público.

Su trabajo la ha hecho popular entre los salmantinos

“Me gusta mucho pintar, porque cuando estoy en mi hogar puedo atender mi casa, a mis hijos y puedo trabajar al mismo tiempo, y cuando la gente valora mi trabajo, el esfuerzo y tiempo que invierto me inspiran a no desistir, aun cuando me enfrente a circunstancias como la pandemia, donde la economía se debilitó”, manifestó.

Entre los trabajos más destacados de Claudia, se encuentran artículos como alhajeros, recuerdos para toda ocasión, tazas decoradas, cajones, portarretratos, entre otros.

Finalmente la artesana, invitó a la población salmantina a valorar el trabajo de los artistas locales y mando un contundente mensaje a todas las mujeres alentarlas a seguir soñando y que se animen a realizar cosas distintas.

Para impulsar estas actividades, el municipio de Salamanca cuenta con varias organizaciones, como Dulce Nido y otras tantas que se ubican en Plazas, centros comerciales, Ecoparque y sitios de mayor afluencia comercial.