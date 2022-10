Apuesta Guanajuato por tecnología y medio ambiente

Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, dio a conocer que el estado está entrando en un nuevo paradigma social y ambiental denominado Twin Transition, es decir, lograr que el tránsito hacia la tecnología y la digitalización empate con lograr una sustentabilidad ambiental.





Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente de Guanajuato.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Isabel Ortiz Mantilla explicó que por ello es importante que el Congreso del Estado haya iniciado las discusiones para actualizar la Ley de Cambio Climático de Guanajuato, que data desde 2013, pues actualmente los retos ambientales son distintos a los que había hace una década y justo ahora la apuesta es lograr empatar el desarrollo tecnológico y digital, a través de una mejor adaptación climática.

“Guanajuato fue uno de los primeros estados en tener una ley estatal de cambio climático, en 2013, la ley general se aprueba en 2012 y de 2013 a la fecha hay muchísimas cosas que realmente han cambiado y por lo tanto era necesario entrar en un proceso de actualización.





Se busca entornos sustentables en el estado.





“Para empezar, simplemente la aprobación del Acuerdo de París fue en 2016 y desde entonces se habla justamente del tema de generar estrategias de adaptación al cambio climático, porque ya no solamente es quedarnos en reducir emisiones, en mitigar, necesitamos apostarle a un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental y es conservando esos recursos lo que nos va a garantizar ese futuro”, dijo Isabel Ortiz Mantilla.

Por ello, la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial consideró positivo que Guanajuato vaya a reformar su Ley de Cambio Climático, en donde uno de los temas es que habrá el cobro de impuestos ecológicos a quienes emitan más contaminantes, pero a decir de Isabel Ortiz Mantilla eso no debe ser lo más importante, sino que Guanajuato dará ese paso al Twin Transition.





“Es el proceso de evolución de la humanidad hacia un estado de tecnología tan desarrollada y los esfuerzos evidentemente tienen que dirigirse hacia asegurar el futuro y tiene que ver con la conservación de los recursos y la sustentabilidad, con todos estos equilibrios, porque no podemos irnos a un mundo virtual solamente, si al final se nos está cayendo a pedazos el resto del planeta, si no tenemos recursos como agua, aire limpio, si no tenemos recursos para alimentos, no podemos pensar en vivir en un mundo alterno y no tenemos hasta el momento un pan para migrar a Marte, entonces es un solo planeta, es el planeta Tierra, y desde Guanajuato estamos comprometidos para verdaderamente actuar aquí y para mostrar lo mejor de Guanajuato para el mundo y lo mejor del mundo en Guanajuato, enfocado a la sustentabilidad”.

La semana pasada, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado presentó la iniciativa para modificar la Ley de Cambio Climático, con lo que se pretende adoptar el concepto de la justicia climática en Guanajuato, para incrementar las capacidades de adaptación a dicho cambio climático, además de incorporar los compromisos derivados del Acuerdo de París, del Acuerdo de Escazú y de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles.









Además, la propuesta atiende diversos temas y áreas de oportunidad en materia ambiental, como son la mitigación, calidad del aire, fortalecimiento del sector hídrico, adaptación, reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento de la resiliencia y atención a los grupos sociales en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, la iniciativa de ley pretende, además de favorecer la integralidad de la política ambiental y climática subnacional, mejorar los mecanismos de coordinación institucional entre las distintas dependencias, entidades y organismos participantes, así como identificar los diversos instrumentos de política pública, económicos y de planeación con los que cuenta el estado, para poner en marcha las estrategias y acciones locales en materia climática.