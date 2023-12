Aprueba STPRM Segundo Informe del Ejercicio 2023

Salamanca, Gto. (OEM).- El Comité Ejecutivo Local del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) Sección 24, aprobó por unanimidad en asamblea general ordinaria el segundo informe financiero y de actividades del ejercicio 2023, que presentó su secretario general Luis Miguel Lee Palos.

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo I del título cuarto, artículos 99 al 100; así como los artículos 241, 245, 246, 248, 250, 251, 254 y demás relativos y aplicables del acta constitutiva y estatutos generales del STPRM, se convocó a la asamblea en la que se informó a los trabajadores y trabajadoras de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), el estado financiero que guarda el organismo de la Sección 24, así como las actividades realizadas durante el segundo semestre de 2023.

La Secretaría General se encarga de coordinar todas las dependencias del Sindicato, asimismo toma los casos que por su complejidad requiere la intervención de la secretaría general y es el enlace con todas las dependencias del Comité Ejecutivo Local.

En cuestión de capacitación se destacó la impartición de 40 cursos de formación de categoría en diferentes ramas de la refinería, además de juntas de los comités locales de capacitación y adiestramiento, así como de calidad y productividad de la refinería y del hospital.

En cuanto al mantenimiento se cubrió la reparación de la u3000, lo que generó 246 movimientos y la reparación de la planta isomerización que generó 149 movimientos. Por otra parte se están llevando en tiempo y forma el programa de recorridos de verificación auditorías efectivas, simulacros y orden y limpieza; se gestionó ante la administración de la Refinería cubrir falta de equipo de protección personal, la falta de radios de comunicación en todas las áreas operativas y falta de herramientas en talleres de mantenimiento.

En coordinación de los funcionarios del Comité Ejecutivo Local se proporcionará el 24 de diciembre la cena de navidad a quienes trabajen en el turno fijo 1y 3, en los diferentes departamentos de la rama de operación, mantenimiento y Hospital Regional.

En este contexto, el jefe político de la Sección 24, Fernando Pacheco Martínez, presidente del Grupo Renovador de la Unidad Sindical (GRUS), aprovechó para agradecer el respaldo y unión de los poco más de cuatro mil trabajadores de RIAMA, durante el proceso de revisión al contrato colectivo de trabajo, mismo que registró un incremento a favor de los petroleros por encima de la inflación.

“Gracias a su unión, nuestro líder nacional Ricardo Aldana Prieto, salió adelante y creo que ha sido un excelente incremento salarial y del contrato, lo que podemos decir es que no hubo ningún retroceso y eso nos debe de fortalecer (…) debo agradecerles y reconocerles el esfuerzo y el apoyo que tienen hacia nuestra organización sindical, sobre todo el esfuerzo y el apoyo que le están dando a la empresa, y no me resta más que ojalá que estas fiestas de fin de año logren pasarla bien con sus familias, con mucha salud y sobre todo que el año que entra sea un año mejor”, externó.