Aprueba IEEG registro de 3 planillas de MORENA

Guanajuato, Gto. El consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, avaló el registro de tres planillas municipales del partido político de Morena. Se trata de los municipios de San José Iturbide, Santa Cruz de Juventino Rosas y Tarandacuao.

Previamente, el día de registros que fue el 30 de marzo, el consejo informó que el partido en mención no se presentó la información ni documentación para los registros, sin embargo, Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y, tras revisar el caso, ordenó al IEEG revocar dicho acuerdo.

La consejera presidenta, Brenda Canchola Elizarraraz, informó que una vez revisando la documentación, se corroboró que se cuenta con todos los datos solicitados, se cumple con las acciones afirmativas y los candidatos aparecerán en las boletas electorales del dos de junio con los sobrenombres que solicitaron aparecer.

Por su parte el representante de Morena, Miguel Reyes, especificó que la resolución del TEEG se dio en dos sentidos. El primero de ellos es que determinó que la decisión del consejo general del IEEG no tenía fundamento y no había motivos para no aceptar los registros.

En segundo término, dijo que el acuerdo especifica que se vulneraron los derechos políticos electorales con el no registro de las planillas, así como también se vulneró la garantía de audiencia del partido político. Expresó que, esta resolución enmendó las faltas que tuvo el instituto electoral local.

La resolución generó una breve discusión entre el consejo, donde la consejera Sandra Prieto de León aclaró que ella, en lo personal, no les negó su derecho a participar como lo mencionó el representante de Morena.

Aclaró que el partido no envío la documentación completa y que se marca en la Ley Electoral local, y la solicitud para el requisito de candidaturas fue un hecho generador y no un requisito esencial.

Finalmente, la consejera presidenta el IEEG, Brenda Canchola, aclaró que estar acatando una resolución del Tribunal Electoral no significa que el trabajo que realicen como consejo sea equivocado o erróneo, pues su propio trabajo está para ser impugnado, en caso de no compartir la resolución, y que haya otras instancias que lo revisen y determinen lo conducente.