Aprueba Ayuntamiento iniciativa de Ley de Ingresos para ejercicio fiscal 2023

De manera unánime los integrantes del Ayuntamiento aprobaron la iniciativa de Ley de Ingresos para el municipio para el ejercicio fiscal 2023, la cual contempla un incremento del 5% en cuotas y tarifas; además de la sexta modificación al Plan de Obra Pública 2022 durante el desarrollo de la vigésima octava sesión ordinaria.





Este incremento no afectará el bolsillo de los salmantinos.





En entrevista, el presidente municipal César Prieto, refirió que este incremento planteado en la iniciativa no impactará en el bolsillo de los salmantinos debido a que el índice inflacionario se encuentra al 8.7%.

"En realidad no existe realmente un incremento, pero es necesario hacerlo porque sino se pierde la operatividad porque requerimos el recurso para poder seguirle dando a la población los servicios públicos municipales (...) en el caso de estos incrementos que se dan ahora si que son parte de lo que se tiene que hacer, porque es un 5%, al final no afecta, a pesar de que hay un 8.7% que también no representaría una carga excesiva para la gente", detalló el edil.

En este mismo sentido, el mandatario salmantino explicó se realizarán algunas modificaciones en algunos artículos, en lo que se introducirán algunos otros servicios. "Vamos a comprar un incinerador para el tema de los panteones, actualmente el servicio de incineración es algo costoso para la gente y nosotros vamos a darlo a un costo muy accesible, para que las personas que lamentablemente pierdan a un ser querido y decidan cremarlo puedan acceder a este, y ya lo tenemos incluso como un ingreso que se puede dar al municipio, hace poco se comentó que van a ser como tres millones lo que nos va contar el incinerador con todo lo del gas e instalación, pero al final también es un ingreso".

César Prieto indicó que los recursos que genera el municipio son destinados en los servicios que se prestan a la ciudadanía, alumbrado público, bacheo, parques y jardines, por mencionar algunos, "yo le digo a la gente confíen en qué cada peso que vengan a pagar a la administración por motivo de los impuestos que se tienen que pagar, van ir destinados efectivamente a donde tienen que ir y no me los voy a clavar", argumentó.





Respecto a la sexta modificación al Programa Anual de Obra Pública, dijo a conocer que esta es función de incluir algunas obras que no estaban previstas, así como para poder dar suficiencia a proyectos ejecutivos que permitan concretar obras.