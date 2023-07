Ante proliferación de venta de hielo durante la temporada de calor, la SSG no sancionó a ningún establecimiento

León, Gto.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que tras la proliferación de venta de hielo y agua en garrafones rellenables que se registró durante las últimas semanas en la entidad, no se sancionó a ningún establecimiento.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Explicó que los monitorean a través de las Jurisdicciones Sanitarias y trabajan con los protocolos de salud y algunos otros que estaban operando desde la clandestinidad, no fue fácil encontrarlos.

Te puede interesar: ¡Qué calor! escasea hielo en el Día del Padre en varias tiendas de León

“Los estuvimos monitoreando siempre y no encontramos, ellos están haciendo bien su trabajo, quienes lo hacían en la clandestinidad de repente nos informaban, pero era muy difícil encontrarlos porque se están moviendo de lugar, por eso la recomendación es al ciudadano que no consuma e lugares que no estén perfectamente bien establecidos”, comentó.

El funcionario estatal detalló que cuando la temperatura ambiental supera la del cuerpo que es de 36 grados centígrados, el ser humano consume más agua o hielo y durante las últimas semanas se registraron temperaturas hasta de 40 grados.

Esta situación predispone a golpes de calo r y enfermedades diarréicas como las que se presentaron por el consumo de aguas de sabor en puestos ubicados en la vía pública.

“Tomando muestras que nos permitieran ver cómo están los niveles de agua de la red municipal, haciendo visitas a los comercios que dispensaba hielos y agua y todo porque tuvimos incluso casos de enfermedades diarréica aguda, grave de los puestecitos de agua, el agua de horchata, el agua de tamarindo”, agregó.

Foto: Ricardo Sánchez | Noticias Vespertinas

Comentó que tras detectar la situación se acercaron con los municipios para evitar más daños a la salud, aunque lo que les ha funcionado bien como secretaría es capacitar a los comerciantes previo a cada temporada para que tengan información sobre el tema.

“Son los mismos de siempre y esa parte la estamos trabajando más con los municipios porque si ellos sabían de algún tema o nosotros le dábamos a conocer por el tema del permiso, regulación.

“Acuérdense que nosotros los capacitamos antes, antes del calor, antes de la temporada invernal y eso nos ha funcionado perfecto porque no queremos quitarle fuente de empleo a nadie porque lo que sí representa es un riesgo para la salud, se corrige de inmediato la observación y si no si se cierra”, añadió.