Ante el desplegado de UNAM, salmantinos avalan el uso de cubrebocas

A la par de que la ciudadanía salmantina ha avalado el volver a usar el cubrebocas en espacios cerrados, algunos sectores han comenzado a evaluar el volver a solicitar su uso, así como restringir aforos tras el anuncio por parte de la UNAM sobre el nuevo comportamiento que está teniendo el Covid-19.

En pasados días la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informara sobre un comportamiento diferente ante la presencia de Covid-19 a nivel, emitiendo recomendaciones para evitar contagios por esta cepa que hace algunos años, fue la causante de la mayor cantidad de fallecimientos. En el estado de Guanajuato, Salamanca fue el primer municipio en donde se presentaron estos contagios, luego de que personal jubilado de PEMEX resultaran por síntomas de esta cepa.

Las recomendaciones emitidas por UNAM son la de evitar contacto con personas que presenten alguna enfermedad respiratoria, utilizar el cubrebocas en espacios con poca o nula ventilación.

Luego del desplegado el habitante Toribio Aguilera, de 86 años de edad dijo estar a favor de estas recomendaciones emitidas por esta institución. “Nosotros debemos de tener la conciencia para poder estar preparados para todo lo que pueda suceder; el presidente dice que está prohibido prohibir, pero cada quién como sea necesario será responsabilidad de cada quién el usarlo o no y en caso de que sea necesario que hubiera otro brote de COVID-19 posiblemente lo utilicemos otra vez como siempre lo ocupamos cuando fue necesario. Si fuera necesario si lo utilizaría, yo estoy al tanto de todo lo que se dice y si eso nos dicen se tiene que hacer hay que respetarlo. No pongamos en duda lo que dicen y si es necesario el utilizarlo, lo hagamos”, Toribio Aguilera

En este tenor, la ciudadana, Cecilia, dijo estar preocupada por la falta de conciencia por parte de cierto sector de la ciudadanía en utilizar estas medidas de protección sanitaria.

“Es protección para no contagiarnos con las demás personas, porque en mi caso vengo en el transporte público y hay gente que no cumple las medidas y nos pueden contagiar tan solo de gripa o de cualquier otra enfermedad respiratoria”, comentó Cecilia.

Ante ello, la ciudadanía salmantina debe de acudir con personal de salud para dar atención a cualquier síntoma relacionado con una enfermedad respiratoria y no automedicarse.

Ante estos hechos, el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, externó “De 800 estudiados, poquito menos de 80 han salido positivos en la última semana epidemiológica, prácticamente empezamos otro mes en Guanajuato no hemos experimentando un repunte como lo es en otros estados del país, pero recordar que en Julio tuvimos un repunte previo a la temporada invernal, luego en la temporada de lluvias y verano bajó otra vez, pero en octubre esperamos un repunte incluso la UNAM recomienda usar el cubrebocas en lugares cerrados; ya hay una movilidad normal, los niños no están en la escuela y esa es la diferencia, en lo que si vamos a enfatizar es en el lavado de manos y no contacto en la cara porque ya a mucha gente se les ha olvidado estas acciones preventivas y esperamos que retomando las medidas preventivas no regresemos a un confinamiento”.