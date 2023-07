Analizan postulación similtánea para sindicatura y regiduría

GUANAJUATO, Gto.- Hay opiniones divididas de partidos políticos en cuanto a la iniciativa que busca reformar la Ley Electoral Local para ampliar la posibilidad de la postulación simultánea a los cargos de síndico o síndica, para que puedan integrar la lista de postulación a regidores en el próximo proceso de 2024.

El representante del Partido Acción Nacional, consideró que la iniciativa de reforma presentada por la bancada de Morena, es inviable porque el rol que desempeña el Síndico o Sindica y la que realizan las y los regidores.

Destacó que los perfiles son especializados, por lo que no apoyarán la propuesta en la Bancada de Acción Nacional.

Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales, fueron analizadas seis iniciativas de reforma en la materia.





El representante de Acción Nacional no ve viable que algún aspirante a ocupar el cargo de Síndico, también se pueda registrar en la misma elección para buscar una regiduría.





La postura de los representantes de Movimiento Ciudadano y Partido Verde, vieron viable que se apruebe esta reforma electoral para aplicarla en el próximo proceso electoral 2023-2024.

Entre tanto, el representante del PRI, dijo que está en contra de esta propuesta planteada por el diputado Ernesto Prieto Gallardo.

Básicamente lo que se propone es que quién esté en la lista para buscar ser Síndico de Ayuntamiento, también pueda registrarse en la lista de las regidurías.

“Esta iniciativa amplía el derecho político de las personas, por lo tanto, resulta acorde al marco convencional y además permitiría potenciar estos derechos político electorales y si ya se hace en el caso de las presidencias municipales, no habría ninguna razón para que no se hiciera en el caso de las sindicaturas”, puntualizó el representante de Movimiento Ciudadano.





Hay opiniones encontradas con esta propuesta planteada por la Bancada de Morena.





A su vez, Vanessa Sánchez Cordero coincidió que no hay una razón específica para prohibir que haya esta simultaneidad para las personas que están postuladas para el cargo de la sindicatura, lo puedan hacer para buscar un cargo en la regiduría.

“No acompañamos las interpretaciones que se hacen de la acción de inconstitucionalidad 632017 en donde dicen que no tenemos esta posibilidad de ampliar el registro simultáneo; hay esta posibilidad, hay la libertad de configuración y no vemos ningún obstáculo para no permitirlo en el caso de la sindicatura, cuando sí se permite para la presidencia municipal”, terminó la ex diputada local Vanessa Sánchez Cordero.

Las iniciativas de reforma analizadas fueron las de permitir el registro en línea de las candidaturas, como una opción optativa tanto para los partidos políticos como para los candidatos independientes, con la finalidad de agilizar, economizar y hacer funcional el registro de candidaturas.

Otra propuesta es lograr una adecuada representación de los grupos vulnerables para el registro de candidaturas a diputaciones locales.

Una más, es la regular la asignación de diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos para migrantes; otra que tiene como objetivo garantizar que las personas migrantes tengan la posibilidad de obtener una curul en el Congreso Local a través de las listas de representación proporcional.

La quinta es la relacionada con el registro simultáneo y la regular los procesos de designaciones públicas que se realicen abiertamente, con transparencia y que se tome la opinión de la ciudadanía.